В казанской ИК-19 прокуратура обнаружила нарушения правил охраны труда

Прокурор РТ Альберт Суяргулов провел инспекцию в ИК-19 в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки сотрудники надзорного ведомства посмотрели, в каких условиях содержатся заключенные, как организован труд в колонии и медобслуживание.

Правоохранители отметили надлежащий уровень организации работы персонала колонии, который обеспечивает соблюдение прав заключенных и поддержание правопорядка на территории учреждения.

Вместе с тем в работе учреждения выявлен ряд нарушений законодательства, в том числе правил охраны труда, а также наличие у осужденных запрещенных предметов.