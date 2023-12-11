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Происшествия 11 декабря 2023 19:17

В казанской ИК-19 прокуратура обнаружила нарушения правил охраны труда

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Прокурор РТ Альберт Суяргулов провел инспекцию в ИК-19 в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки сотрудники надзорного ведомства посмотрели, в каких условиях содержатся заключенные, как организован труд в колонии и медобслуживание.

Правоохранители отметили надлежащий уровень организации работы персонала колонии, который обеспечивает соблюдение прав заключенных и поддержание правопорядка на территории учреждения.

Вместе с тем в работе учреждения выявлен ряд нарушений законодательства, в том числе правил охраны труда, а также наличие у осужденных запрещенных предметов.

#исправительные учреждения
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