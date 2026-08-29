Рустам Минниханов: В эпоху перемен образование определяет устойчивость общества

Образование остается краеугольным камнем в дальнейшем развитии и укреплении общества. Об этом на круглом столе «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития» Казанского глобального молодежного саммита заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В эпоху стремительных изменений именно образование определяет устойчивость как отдельно взятой личности, так и общества в целом. Наша общая задача – создать систему, которая позволит каждому юноше и девушке найти свое место и в профессии, и в процессе личностного становления, где опора на традиционные ценности гармонично сочетается с широкими возможностями для построения карьеры», – подчеркнул он.

В рамках деловой программы саммита с вами были обсуждены крайне важные вопросы: приобщение молодежи к науке и технологиям, роль стартапов и искусственного интеллекта в системе образования, концепция непрерывного обучения, добавил Минниханов.

«Уверен, наши дискуссии прошли максимально продуктивно и будут способствовать успешной реализации совместных проектов и идей, которые были заложены на полях Казанского саммита», – заключил Раис Татарстана.