Число участников рынка грузоперевозок в Татарстане выросло на 19%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Число участников рынка автомобильных грузоперевозок в Татарстане за три года увеличилось на 19,26% – с 13,9 тыс. в августе 2023 года до 16,2 тыс. в августе 2026-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков проекта «Контур.Фокус», имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Аналитики изучили динамику отрасли в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2026 года. В исследование вошли организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере автомобильных грузоперевозок и транспортной обработки грузов.

За три года в Татарстане зарегистрировали 8 041 нового участника отрасли, при этом 5 426 прекратили деятельность. Наибольшее число новых регистраций пришлось на 2024 год – 2 746. В 2025 году показатель составил 2 491, а за неполный 2026 год – 1 762.

Количество ликвидаций также достигло максимума в 2025 году – тогда рынок покинули 1 895 участников. При этом на протяжении всего исследуемого периода число новых регистраций превышало количество закрытий.

По итогам трех лет Татарстан занял пятое место среди российских регионов по числу участников рынка грузоперевозок. На 1 августа 2026 года в отрасли работали 16 203 компании и предпринимателя. Выше показатели зафиксированы в Москве (30 255), Московской области (29 245), Краснодарском крае (24 807) и Санкт-Петербурге (19 015).

Аналитик проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева связала рост отрасли с перестройкой логистики после 2022 года, развитием маркетплейсов и увеличением доли индивидуальных предпринимателей, которая превысила 82%.

По ее оценке, Татарстан и Подмосковье растут быстрее Москвы: прирост числа участников за три года составил около 19% и 20% соответственно против 12,7% в столице.

Для заказчиков, отмечает аналитик, такая динамика означает необходимость более тщательно проверять контрагентов. Перевозчики, в свою очередь, сталкиваются с высокой конкуренцией и сокращением маржи из-за роста стоимости топлива и запчастей.

«В ближайший год тренд сохранится, но рынок входит в фазу насыщения. Выживут те, кто предложит не просто машину, а комплекс услуг, прозрачный сервис и стабильную репутацию», – считает Мокшанцева.