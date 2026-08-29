Валерий Фальков восхитился казанским ЦУМом

Центр уникального мастерства в Казани – это место, где соединены образование, культура и творчество. Таким мнением на круглом столе Казанского глобального молодежного саммита поделился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Отдельно хотел бы отметить место, где мы сейчас находимся: Центр уникального мастерства. Это большой важный проект, где образование, культура и творчество соединены воедино. При этом видно, как это грамотно организовано. Мне кажется, такой подход лучше всего отвечает задаче сохранения традиций», – заявил он.

По его словам, Татарстан – отличный пример работы по сохранению традиционных ценностей.