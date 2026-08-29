news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 августа 2026 12:14

Валерий Фальков восхитился казанским ЦУМом

Читайте нас в
Телеграм

Центр уникального мастерства в Казани – это место, где соединены образование, культура и творчество. Таким мнением на круглом столе Казанского глобального молодежного саммита поделился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Отдельно хотел бы отметить место, где мы сейчас находимся: Центр уникального мастерства. Это большой важный проект, где образование, культура и творчество соединены воедино. При этом видно, как это грамотно организовано. Мне кажется, такой подход лучше всего отвечает задаче сохранения традиций», – заявил он.

По его словам, Татарстан – отличный пример работы по сохранению традиционных ценностей.

#ЦУМ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане ночью объявляли режим ракетной опасности и угрозы БПЛА

29 августа 2026

На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

28 августа 2026
Новости партнеров