В Менделеевске покажут спектакль, с которого началась «Мастерская Назаровых»

В первый день международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске творческое объединение «Мастерская Назаровых» представит спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова 1967 года.

Показ состоится 12 сентября в куполе «Атмосфера». Премьера постановки прошла в июне этого года и стала точкой отсчета истории «Мастерской Назаровых» как независимого театра.

Спектакль в постановке режиссера Юрия Печенежского посвящен жизни москвичей и поиску ответов на вопросы о том, что мешает человеку быть счастливым, почему люди оказываются в замкнутом круге и что удерживает их в привычной рутине.

«Мастерская Назаровых» – независимое творческое объединение выпускников мастерской Натальи и Геннадия Назаровых 2021–2025 годов в ГИТИСе. Театр работает в Москве. В основе его деятельности, по словам основателей, – исследование природы человека на сцене.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проходит в Менделеевске с 2023 года. Он посвящен жизни и творчеству нобелевского лауреата Бориса Пастернака, который жил в Бондюге – на территории современного Менделеевска. Именно здесь писатель определился со своим литературным путем.