В Татарстане трудоустроены более 3,4 тыс. подростков через студенческие отряды

В 2026 году в системе студенческих отрядов Татарстана трудоустроены 3 416 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Школьники и студенты колледжей работали в сферах обслуживания и благоустройства территорий, помогали в организации детского отдыха и пассажирских перевозок, трудились в медицинских учреждениях.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что трудоустройство подростков является приоритетным направлением работы РСО.

«Трудоустройство подростков на протяжении нескольких лет является приоритетным направлением работы Российских студенческих отрядов. Это не просто временная занятость, а важный этап профориентации, когда ребята могут попробовать себя в реальном деле. При участии движения в законодательство внесены изменения, упрощающие трудоустройство несовершеннолетних: теперь достаточно согласия одного родителя, разрешена работа в выходные и во время каникул, а зарплата подростка не учитывается при назначении единого пособия», – рассказал Ислаев.

Абсолютным лидером по трудоустройству подростков остаются Набережные Челны – через Центр студенческих отрядов города трудоустроены почти 2,5 тыс. подростков (72% от общего числа). Приоритетное право предоставляется детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, а также несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете. Работа организована на базе образовательных учреждений, организаций допобразования, а также в структурах ЗАГС, Социального фонда, ИФНС и городского архива.

Благоустройство остается самым популярным направлением. Школьники трудились на объектах в Казани, Альметьевске и Нижнекамске. В Заинском районе традиционно работали аниматорами в проекте «Лагерь моего двора». Продолжается привлечение подростков к работе в сервисном обслуживании – в ресторанах быстрого питания и детских лагерях.

Новшеством этого года стало появление ставок помощников вожатых в лагерях «Заречье» и «Молодежный», а также работа подростков на Международном медицинском проекте «Парма» в Пермском крае.

Сейчас молодые люди готовятся к конкурсам профессионального мастерства – в Уфе, Краснодарском крае и на Всероссийском слете студенческих отрядов в Челябинске. Татарстанские подростки покажут мастерство в разных направлениях, управленческие таланты, творческие номера и впервые попробуют себя в роли блогеров.

В прошлом году на территории ОЭЗ «Алабуга» студенческие отряды Татарстана установили рекорд России по наибольшему количеству подростков, трудоустроенных на одном проекте. Деятельность студотрядов координируется Министерством по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».