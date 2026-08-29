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VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году. Об этом журналистам сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, о проведении следующих Всемирных игр кочевников в Казани официально объявят на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ушаков также рассказал, что после церемонии открытия нынешних Игр состоится обед от имени Президента Киргизии Садыра Жапарова в честь глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.