Минниханов назвал новый участок набережной Кабана подарком для Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил новый участок набережной озера Нижний Кабан, открывшийся в Казани 29 августа. Впечатлениями от прогулки он поделился в своем канале в МАКСе.

Минниханов назвал обновление набережной одним из подарков столице Татарстана ко Дню города и Дню Республики.

«Уверен, он станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей нашего города», – написал Минниханов.

Раис республики также отметил, что главным богатством озера Кабан являются сами люди, для которых и создана набережная.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что сегодня в Казани завершили благоустройство первого этапа третьей очереди набережной Нижнего Кабана. Работы охватили последний необустроенный участок береговой линии нижнего яруса протяженностью 1,5 км. Здесь появились новые прогулочные маршруты, смотровые площадки, амфитеатр, павильон с туристической зоной и беговым центром. На территории высадили около 92,7 тыс. растений.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov