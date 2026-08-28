Uma2rman, Хабиб и Сосо Павлиашвили: афиша празднования Дня Республики Татарстан

В последние выходные августа Татарстан будет праздновать День республики. Казань подготовила насыщенную программу с концертами, фестивалями и салютом, Челны удивят гигантскими цветочными композициями, а Бугульма и Елабуга сделали ставку на звездных гостей – Сосо Павлиашвили и Хабиба. Что еще подготовили к 30 августа – в нашей подборке.





«Печән базары», «Голоса Казани», Мавлид ан-Наби и «Два Кремля»

Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани начнется еще до 30 августа. С 25 по 30 августа на улице Марджани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). В его программе – встречи дизайнеров, музыкантов, поэтов и представителей творческих сообществ.

Частью фестиваля станет литературный «Әдәби Фест», который проведут совместно с Союзом писателей Татарстана 30 августа. Гостей ждут лекции и дискуссии с писателями, поэтами, литературоведами и переводчиками, а завершится программа гала-концертом.

Слайд презентации

28 августа на балконах здания мэрии в пятый раз пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани – Казан тавышлары». Постановка «Есть только миг» станет путешествием по шести десятилетиям. Стихи на татарском и русском языках исполнят актеры театров имени Камала, Тинчурина, Качалова и ТЮЗа, а выступления будет сопровождать видеомэппинг.

29 августа в Старо-Татарской слободе Казани состоится общегородской Мавлид ан-Наби – праздник, посвященный рождению пророка Мухаммада. Площадкой станет территория напротив мечети «Марджани» на пересечении улиц Каюма Насыри и Фатиха Карима.

Праздничная программа начнется в 11:00, официальное открытие запланировано на 13:00. Гостей ждут театрализованные постановки, вагазы хазратов, выступления татарских исполнителей и творческих коллективов, а также познавательные викторины для детей.

Слайд презентации

Одним из главных событий станет розыгрыш двух путевок в хадж. Сначала случайным образом выберут 10 участников, после чего они ответят на вопросы викторины о хадже. По ее итогам определят двух победителей.

Также на площадке будет работать ярмарка Halal Market с продукцией и товарами халяль.

29 августа на площади у Дворца земледельцев также пройдет международный мотофестиваль «Два Кремля». В 14:00 от Казанского Кремля стартует мотоколонна. Для гостей подготовят концерт, семейные и детские активности, интерактивы и татарскую национальную кухню.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Тау Фест» и «ТуганФест» с Эльмирой Калимуллиной и Элвином Греем

29 и 30 августа в детском парке «Елмай» пройдет юбилейный семейный книжный фестиваль «Тау Фест». За два дня запланировано более 70 мероприятий, а на книжной ярмарке представят свои книги свыше 30 издательств. Среди специальных гостей – Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев и Григорий Гладков.

Также в программе встречи с писателями, театральные постановки, творческие лаборатории, выступление оркестра La Primavera, благотворительный марафон и парад литературных героев. Начало работы площадок в оба дня – в 10.00.

Здесь же, в парке «Елмай», впервые пройдет Всероссийский семейный фестиваль «ТуганФест». Площадка будет работать 29 августа с 11:00 до 22:00. Главным героем фестиваля станет созданный в Татарстане персонаж Туган Батыр. Организаторы подготовят программу, посвященную анимации, спорту и национальной культуре.

Дети и родители смогут попробовать себя в роли аниматоров: создать собственного героя, оживить рисунок с помощью нейросети и узнать, как создаются современные мультфильмы. В «Академии Туган Батыр» участники слепят персонажей и превратят их в короткие мультфильмы, а специалисты студии «ЯРКО» расскажут о создании анимационных проектов.

Для знакомства с татарским языком и культурой подготовят квизы и игровые задания. Также пройдет кастинг в юмористический киножурнал.

Спортивную программу представят показательные бои Мухаммеда «Киборга» Калмыкова и встреча с капитаном команды 2Drots Эдом Вальтером Скляром Эдамсом. Вечером состоится «Туган Парад»: участники смогут пройти по парку в национальных костюмах или нарядах любимых мультгероев. Завершится фестиваль концертом с участием Эльмиры Калимуллиной, Ришата Тухватуллина, группы «Ямьле» и Элвина Грея.

На площади у театра имени К. Тинчурина в 11:00 начнется народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скачки, «Восточный базар» и оперные арии

Основные события Дня Республики Татарстан и Дня города пройдут 30 августа. С 10:00 в экстрим-парке «УРАМ» начнется одноименный фестиваль, который объединит экстремальные виды спорта, уличную культуру и современное творчество. В течение дня здесь также выступят молодежные группы Татарстана. Хедлайнеры – электронное трио «Лауд» и казахстанская рэп-группа Captown. Также в программе запланированы диджей-сеты.

На площади у театра имени К. Тинчурина в 11:00 начнется народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!». Он соберет более тысячи гармонистов из Татарстана и других регионов России. После этого на площадке выступят представители творческой рабочей молодежи, в том числе финалисты конкурса «Наше время – Безнең заман».

В 15:00 программу продолжит международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» – «Восточный базар в Казани». В рамках проекта «Голоса дружбы» на открытой сцене выступят артисты из регионов России и других стран. Специальным гостем станет группа «Бахтавар» из Дагестана.

Любителей конного спорта в 14:00 пригласят на Казанский ипподром. Здесь пройдут традиционные скачки и заезды на приз Раиса Татарстана. Спортивную программу дополнит концерт с участием мастеров искусств и звезд эстрады.

В 19.30 классическая музыка прозвучит у стен Казанского Кремля. На площади перед Дворцом земледельцев состоится оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Его организует Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Специальной гостьей станет оперная певица Динара Алиева.

Помимо популярных оперных арий в концерте прозвучат эстрадные композиции и музыка из кино. Например, «Нежность» и «Мелодия» Александры Пахмутовой, «Ветер перемен» Максима Дунаевского, ария Сильвы из оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана, «Мамбо» Леонарда Бернстайна и «Где-то над радугой» Гарольда Арлена из фильма «Волшебник из страны Оз».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Йога, маркет и Uma2rman: праздник в Казани завершится салютом

Большая праздничная площадка 30 августа будет работать у Центра семьи «Казан». С 15:00 до 22:00 здесь проведут открытые занятия по йоге, танцевальные программы с диджеями, семейные настольные игры и бесплатную проверку зрения. На фестивальном маркете свою продукцию представят более 20 локальных брендов Казани.

Гости также смогут принять участие в дискуссии о развитии современной Казани и городской среде. Музыкальную программу представят артисты Казанской городской филармонии и молодые исполнители. Для зрителей подготовят трибьют Ильгаму Шакирову, выступит Гузель Уразова, а хедлайнером вечера станет группа Uma2rman.

Праздничный день завершится салютом над акваторией Казанки. Он начнется в 22:00, наблюдать за фейерверком можно будет с набережных по обе стороны реки – от центра ГИМС до моста «Миллениум».

Фото: nabchelny.ru

Цветы размером с сотни квадратных метров: чем удивят Челны

Набережные Челны начнут отмечать День республики 28 августа. В программе – выступления юных артистов, мастер‑классы, конкурсы и концерты с национальными номерами на бульваре Энтузиастов, а также площадях ДК «КАМАЗ» и ДК «Энергетик».

30 августа в городе организуют концерты, спортивные соревнования, творческие площадки и фестиваль цветов «Акварель-2026». В этом году программа пройдет также в рамках 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ».

Главные конкурсные события фестиваля «Акварель-2026» развернутся в парке «Прибрежный». Свои работы представят профессиональные цветоводы, организации и жители. Среди конкурсов: «Лучший цветник», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Лучший двор многоквартирного дома» и «Цветущий дом».

Планируется создание масштабных цветочных композиций площадью не менее 100 кв. метров. Для оформления участники смогут использовать живые цветы, деревья, кустарники, декоративные элементы, скульптуры и малые архитектурные формы. Также в программе – картины из цветов, конкурсы «Вертикальный огород» и «Зеленая стена». Победителей всех конкурсов наградят в завершение фестиваля.

В 10.00 на городском ипподроме 30 августа пройдут соревнования по корэш с участием более 150 юных спортсменов. В 11.00 начнутся конно-спортивные состязания, в которых выступят более 50 всадников. Зрителям покажут скачки и показательные выступления наездников.

Там же пройдет концерт «Наш дом – Татарстан» с участием солистов Дома Дружбы народов «Родник». Артисты представят программу, посвященную многонациональной культуре республики.

На набережной имени Габдуллы Тукая состоится концерт «Цвети, моя республика». Коллективы Дворца культуры «Энергетик» исполнят народные и современные композиции.

Еще одна праздничная площадка будет работать на бульваре Энтузиастов с 13:00. Здесь организуют выставку репродукций «Край, где живет вдохновение», викторину о Татарстане, экскурсию по скульптурным композициям Ильдара Ханова, конкурс рисунков на асфальте, фотозону и мастер-класс по созданию костюмов народов России.

В 14:30 на набережной имени Фикрята Табеева состоится патриотический флешмоб «Мой Татарстан, ты лучше всех!». Участники развернут большой флаг республики и вместе исполнят гимн Татарстана. Гостям праздника раздадут ленточки с триколором республики.

Спортивную программу завершит шахматный турнир «Лига Блиц – РТ», который пройдет в спортивной школе «Этюд». За звание лучшего шахматиста города будут бороться 40 участников.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом

29 августа Бугульма отметит сразу три праздника – 245-летие со дня присвоения статуса города, День Республики Татарстан и День работника нефтяной и газовой промышленности. Главной площадкой станет стадион «Энергетик», где в течение всего дня будут работать концертные, спортивные, гастрономические и молодежные площадки.

В этом году 245-летие города станет также стартом пятилетней программы подготовки к 250-летнему юбилею Бугульмы.

Праздничная программа начнется с 11:00. В 13:00 состоятся торжественное открытие и парад предприятий. На стадионе покажут театрализованный пролог об истории, настоящем и будущем Бугульмы, после чего по чаше стадиона пройдут трудовые коллективы города. В церемонии также примет участие сводный хор.

В 18:00 начнется большой концерт. Перед зрителями выступят Александр Головин, дуэт «Лайт», вокальный ансамбль Soundtrek, Гульназ Султанова и кадеты-воспитанники Раифского специального учебно-воспитательного учреждения. В 19:30 выступит ВИА «Волга-Волга», в 20:30 – проект «Хижина музыканта». Главным гостем вечера станет Сосо Павлиашвили – его выступление начнется в 21:15. В 22:00 праздник завершится салютом.

С 11:00 на территории стадиона будет работать VI Межрегиональный фестиваль «Бугульма ремесленная». В этом году он соберет 138 мастеров из 17 городов и районов России. Гости смогут посетить ярмарку промыслов в духе Воздвиженской ярмарки, а также попробовать себя в гончарном деле, ткачестве и росписи.

На гастрономической площадке 50 предпринимателей представят горячие блюда, национальные угощения и десерты.

С 12:00 начнут работу площадки «Движения Первых» с мастер-классами по кастомизации одежды, созданию воздушных змеев и аквагриму, а также командными играми. В 14:00 впервые пройдет «Народный концерт», где сами жители смогут выступить на большой сцене. Кроме того, в течение дня будет работать открытый лекторий о развитии геопарка под эгидой ЮНЕСКО и проекте «Бугульма-250».

Спортивная программа начнется в 12:00 с детского футбольного турнира. В 14:00 «Нефтяник» сыграет со «Стрелой» из Казани в рамках Высшей лиги РТ, а в 16:30 состоится матч ветеранов бугульминского футбола.

Кроме того, частью праздника станет акция «Бугульма – своим» в поддержку участников специальной военной операции. В течение дня на стадионе будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. В 19:00 на главной сцене состоится символическая отправка груза на Херсонское направление с видеообращениями военнослужащих и словами благодарности волонтерам.

Ремесла, национальные блюда и салют в Арске

В Арске 29 августа на Центральном стадионе пройдет праздничная программа ко Дню Республики Татарстан. Начало – в 18:00.

Гостей ждут фестиваль народных ремесел, где можно будет познакомиться с работами местных мастеров, и площадки с национальными блюдами, приготовленными по традиционным рецептам. Для детей организуют интерактивные развлечения, а для любителей спорта – соревнования.

Вечером на сцене выступят творческие коллективы района и представители татарской эстрады. Завершится праздник праздничным салютом.

Концерт звезд татарской эстрады на Высокой Горе

Главной площадкой празднования Дня Республики Татарстан на Высокой Горе станет обновленный парк «Заказанье», который впервые откроется после капитального ремонта. Праздничная программа начнется 29 августа в 14:00.

В рамках официальной части состоятся награждение лучших работников района и спортсменов, а также открытие нового объекта. Затем пройдет товарищеский футбольный матч между районными командами и культурно-развлекательная программа.

С 16:00 до 19:00 гостей ждет большой концерт с участием звезд татарской эстрады. На сцену выйдут Зульфия и Алмаз Мирзаяновы, Ришат Фазлиахметов, Шаралжан, Ролдан Моралес, Чулпан Юсупова, Татьяна Ефремова и вокальный ансамбль «Болгар кызлары».

Камский книжный фестиваль «Смена-2026» в Нижнекамске

30 августа Нижнекамск присоединится к празднованию Дня Республики Татарстан. В городе подготовили насыщенную программу для жителей разных возрастов. Основные мероприятия пройдут в парке «Семья» и парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая.

В парке «Семья» с 12:00 до 19:00 будет работать «Ярмарка Союза мастеров». С 13:00 до 16:00 здесь пройдет фестиваль дополнительного образования «Ярмарка талантов», а также выставка дизайн-проектов «Мой Нижнекамск», подготовленная выпускниками Детской художественной школы №1.

В 13:00 начнется праздничный концерт «Создавай будущее» от Управления по делам молодежи.

С 14:00 до 16:00 гостей ждут мастер-классы и концерт воспитанников учреждений дополнительного образования «В краю добрых сердец» («Игелекле йөрәкләр илендә»). Завершит программу в парке концерт районного Дома культуры «Мирас» «Солнечное лето», который пройдет с 18:00 до 19:30.

Еще одной площадкой праздника станет парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая.

Здесь с 11:00 до 19:00 пройдет Камский книжный фестиваль «Смена-2026», организованный в рамках Дня Республики Татарстан. С 15:00 до 16:00 состоится презентация юбилейной книги НК-60.

Хабиб, «Алабуга» и награждение в Елабуге

30 августа Елабуга отметит сразу три события – День города, День Республики Татарстан и День работников нефтяной и газовой промышленности. Главной площадкой праздника станет стадион «Молодежный».

Праздничная программа начнется в 17:00 с выступлений творческих коллективов города. В 18:00 на сцену выйдет ВИА «Союз».

Торжественное открытие праздника запланировано на 19:00. В рамках церемонии наградят лучших представителей города и нефтегазовой отрасли. После этого выступит Народный ансамбль песни и танца «Алабуга».

Главным гостем вечера станет российский певец Хабиб – автор и исполнитель хита «Ягода малинка». Его концерт начнется в 20:00.

На площадке также будут работать фудкорт, мастер-классы и развлечения для всей семьи.

Хедлайнером Дня города в Менделеевске станет группа «Ямьле»

Основная программа в Менделеевске развернется 30 августа на площади возле ДК имени С. Гассара. Праздник начнется в 15:00. Для детей организуют игровые активности, для жителей и гостей города – творческие мастер-классы и тематическую фотозону.

Здесь же пройдет фестиваль «Бахча» – фестиваль овощей и цветов.

С 17:00 до 18:00 состоится церемония вручения государственных и республиканских наград. После нее на сцену выйдут творческие коллективы Менделеевского района – заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации «Шаян», народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл», арт-студия «Даяна». Их выступления запланированы с 18:00.

Завершит праздничную программу выступление вокальной группы «Ямьле». Концерт начнется в 19:00.

Группа «Вирус» – в Нурлате

30 августа в Нурлате также будет сразу несколько поводов для праздника: День города (Нурлату исполняется 115 лет), День Республики Татарстан и День работников нефтяной и газовой промышленности.

Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках города и начнутся с утра.

Отдельную программу для детей подготовили у Детской библиотеки на улице Карла Маркса, 22. С 9:00 до 15:00 здесь будет работать интерактивная площадка «Город счастливого детства». Юным гостям предложат вместе раскрасить большую карту с достопримечательностями Нурлата.

Основная программа начнется в 13:00 в сквере «Нефтяников», а с 14:00 праздник продолжится на Центральной площади и улице Карла Маркса. Здесь организуют выставку автомобилей и мотоциклов, ярмарку, мастер-классы и конкурс «Цветы родному городу». Программу дополнит мотошоу Bike Stant Show.

С 15:00 в сквере «Театральный» гостей ждут шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. Для детей также подготовят батуты и аттракционы, а желающим будут бесплатно раздавать сладкую вату.

В 17:00 на главной сцене начнется праздничный концерт. Перед зрителями выступят Рузалия Гумерова, Ильдус Садиков, Ильмира Нагимова, группа Blackwood, Флорид и Рузиля Гиздатуллины, Рузиля Бадретдинова, Раиль Гиззатуллин, Марат Яруллин.

Специальным гостем праздника станет московская группа «Вирус», известная благодаря хитам «Ты меня не ищи», «Все пройдет», «Ручки» и другим популярным песням.

Чистополь отметит 245-летие концертом ABIEM Project и танцевальным баттлом

В честь юбилея города и Дня Республики Татарстан в Чистополе состоится насыщенная культурная программа под девизом «Гордимся прошлым – создаем будущее!». Она пройдет в Скарятинском саду. Начало мероприятий – в 16:00.

Для гостей подготовят семейные мастер-классы «Творить легко» и «Игры нашего двора», виртуальную экскурсию по Чистополю, творческий баттл и концерт местных артистов.

На основной сцене в 16:00 пройдет танцевальный баттл компании PANDA. В 17:00 состоится концерт народного театра русской песни «Это все мое родное...».

В 18:00 начнется торжественная программа, посвященная 245-летию Чистополя. Завершит праздничный вечер выступление этномузыкального проекта ABIEM Project, которое начнется в 19:00.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Камская уха»: рыбалка, уха на костре и конкурсы

30 августа в поселке Камское Устье на майдане Заовражные Каратаи пройдет рыболовный фестиваль «Камская уха». Гостей ждут соревнования по ловле рыбы, мастер-классы от опытных рыбаков, дегустация ухи из свежевыловленной рыбы и конкурсы с подарками.

Фестиваль начнется в 10:00. Участники смогут посоревноваться в рыбалке, узнать секреты мастерства у профессиональных рыбаков и попробовать ароматную уху, приготовленную на костре по старинным рецептам местных жителей. Для гостей также подготовят лотереи и развлекательные конкурсы.

Фестиваль «Татарстан – туган йортыбыз» в Кукморе

В Кукморе отметят День Республики Татарстан многонациональным фестивалем фольклорных коллективов «Татарстан – туган йортыбыз». Праздник начнется 30 августа в 19:00 на Комсомольской площади.

Гостей ждут выступления творческих коллективов, национальные песни и танцы, яркие костюмы, выставка декоративно-прикладного искусства, а также мастер-классы по народным ремеслам и кулинарии. Программа познакомит жителей и гостей города с культурой разных народов Татарстана.

Особым гостем праздничного вечера станет заслуженная артистка Республики Татарстан Сирина Зайнутдинова.

В Новошешминске – салют и Retromania

В селе Новошешминск праздничная программа пройдет в парке культуры и отдыха, начало – в 19:00.

Вечер начнется с торжественной части: на сцене откроют праздник и отметят достижения района. Для гостей также подготовят welcome-зону с артистами, где можно будет сделать фотографии.

В 20:00 начнется концерт кавер-группы Retromania. Музыканты исполнят популярные хиты, а гости смогут потанцевать под живую музыку.

Завершится праздник салютом в честь Дня Республики Татарстан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее с программой проекта «Лето в Татарстане» можно ознакомиться на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.