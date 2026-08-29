Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

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Министерство просвещения России планирует в 2027 году обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изменения затронут обучение детей с первого по четвертый классы. По словам министра, обновление стандарта позволит синхронизировать знания, которые школьники получают в начальных и последующих классах. Кроме того, изменения должны обеспечить плавный переход от дошкольного образования к школьному.

Ранее Кравцов сообщил о планах обновить образовательный стандарт для пятых-девятых классов. В документе пропишут, какие знания и навыки должны получить школьники, а также установят взаимосвязь между различными учебными дисциплинами.

При разработке нового стандарта специалисты также учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.