news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 августа 2026 11:26

Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

Читайте нас в
Телеграм
Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министерство просвещения России планирует в 2027 году обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изменения затронут обучение детей с первого по четвертый классы. По словам министра, обновление стандарта позволит синхронизировать знания, которые школьники получают в начальных и последующих классах. Кроме того, изменения должны обеспечить плавный переход от дошкольного образования к школьному.

Ранее Кравцов сообщил о планах обновить образовательный стандарт для пятых-девятых классов. В документе пропишут, какие знания и навыки должны получить школьники, а также установят взаимосвязь между различными учебными дисциплинами.

При разработке нового стандарта специалисты также учтут Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.

#Образование #школьники #дети
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане ночью объявляли режим ракетной опасности и угрозы БПЛА

29 августа 2026

На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

28 августа 2026
Новости партнеров