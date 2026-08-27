«Настоящая сила – в семье»: кого наградил Минниханов в Казанском Кремле

Торжественный прием от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины прошел сегодня в Казанском Кремле. На встречу пригласили 48 семей из разных городов и районов республики. О воспитании детей, ценностях и секретах семейного долголетия они рассказали «Татар-информу».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Такие союзы – лучшее доказательство настоящей любви и верности»

На торжественном приеме в Пушечном дворе Казанского Кремля сегодня царила праздничная атмосфера. Накануне Дня республики сюда приехали семьи из разных городов и районов Татарстана.

«Здесь собрались те, кем гордится Татарстан, кто каждый день своим примером доказывает, что настоящая сила – в семье. Сегодня с нами в этом зале юбиляры семейной жизни, которые прожили вместе долгие годы – в радости и в испытаниях. Такие союзы – лучшее доказательство того, что настоящая любовь и верность существуют», – сказал в приветственном слове Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ

Среди приглашенных на прием были и семьи военнослужащих. Обращаясь к родителям бойцов, Раис Татарстана поблагодарил их за воспитание сыновей, которые сегодня выполняют боевые задачи. Не менее важна, подчеркнул он, поддержка самых близких – жен и детей, которые ждут их дома.

«Вы воспитали настоящих патриотов, для которых слово «долг» не пустой звук. Мы гордимся ими. Отдельное сердечное спасибо женам и детям бойцов. Быть их тылом – это тоже подвиг. Тихий, без наград, но настоящий. Спасибо, что вы рядом!» – отметил Минниханов.

Он также обратил внимание на то, что этот год в России объявлен Годом единства народов, а в Татарстане – Годом воинской и трудовой доблести.

«Эти решения говорят об одном и том же – о людях, которые умеют стоять друг за друга на фронте и в тылу, на заводе и в поле, в большом городе и в маленьком селе и прежде всего – в своей собственной семье. Именно в семье закладывается уважение к старшим и память о подвигах дедов, умение трудиться и не отступать перед трудностями», – заявил татарстанский лидер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поддержка семей – безусловный приоритет республики»

Рустам Минниханов также рассказал о новых мерах социальной поддержки семей. В этом году в Татарстане вдвое увеличили единовременные выплаты женщинам на селе при рождении детей. Семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, назначили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей и ежемесячное пособие на каждого малыша.

Раис Татарстана подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится, поскольку поддержка семей не разовая задача, а постоянная обязанность. Он пожелал каждой семье любви и тепла на долгие годы, крепкого здоровья и благополучия. Продолжилась церемония вручением наград.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградили гвардии подполковника Максима Кияева и гвардии ефрейтора Юлию Кияеву.

Медалью ордена «Родительская слава» отметили родителей пятерых детей Марата и Альбину Гатиных из Нижнекамского района, родителей четверых детей Радиса и Наилю Самиевых из Арского района и родителей шестерых детей Виктора Федорова и Марину Варламову из Казани.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» Рустам Минниханов вручил маме 11 детей Гульфире Асадуллиной из Алькеевского района, мамам шестерых детей Гелюсе Баязитовой из Атнинского района и Эльмире Бигильдиной из Альметьевского района, а также мамам пятерых детей Регине Сафиной из Азнакаевского района и Марине Цветковой из Аксубаевского района.

На сцену также пригласили молодую семью из Арска – Рустема и Алсу Касимовых, у которых совсем недавно родился второй ребенок. Рустам Минниханов поздравил молодых родителей и вручил им свидетельство о рождении малыша.

Позже Раис Татарстана поделился впечатлениями от встречи в своем канале в MAX. Он написал, что для него и его супруги стало большой честью вновь принять в Казанском Кремле лучшие семьи Татарстана.

«Семья – самое дорогое, самое ценное, что есть в нашей жизни! Огромное спасибо за ваш родительский труд и щедрость души! Глубокое вам уважение!» – написал он.

Максим и Юлия Кияевы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша профессия – Родину защищать»

Награжденные медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Максим и Юлия Кияевы – военнослужащие. С 2022 года оба находятся в зоне СВО. Максим служит командиром дивизиона, Юлия – радиотелефонистом. Сейчас супруги выполняют задачи на Запорожском направлении.

Для обоих военная служба стала осознанным выбором еще задолго до начала специальной военной операции.

«Это наша профессия – Родину защищать, отстаивать интересы нашей страны», – рассказал «Татар-информу» Максим Кияев.

Служить супругам приходится вдали от дома, поэтому особенно непросто семье даются долгие разлуки.

«Супруг чуть раньше отправился в зону СВО, я – чуть позже, потому что у нас двое детей. Они живут здесь, ходят в школу. В этом году наш сын пойдет в первый класс», – поделилась Юлия.

По словам Кияевой, дети переживают за родителей, но понимают их выбор.

«Дети поддерживают. Переживают, конечно, что нас долгое время нет, но относятся с пониманием», – отметила она.

Прием Раиса Татарстана и его супруги оставил у Кияевых теплые впечатления. Особенно важным для них стало внимание к семьям военнослужащих.

«Все прошло хорошо. Спасибо за отзывчивость, за то, что не забывают такие семьи, как наша», – сказали они.

Радис и Наиля Самиевы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семья – это когда надо уступать друг другу»

Награжденные медалью ордена «Родительская слава» Радис и Наиля Самиевы приехали на прием из Арска. Супруги воспитали четверых детей – трех дочерей и сына, а сегодня у них уже четыре внука – три внучки и внук.

Полученную награду они считают прежде всего оценкой своего родительского труда.

«Большое спасибо за то, что нас так оценили в государстве. Видимо, мы смогли воспитать детей в правильном направлении», – поделилась Наиля Самиева.

Особая гордость супругов – успехи детей. Все три дочери Самиевых окончили школу с золотыми медалями, участвовали в олимпиадах. Две старшие уже создали свои семьи, младшая в этом году окончила 11-й класс, а сын перешел в восьмой. Секретов воспитания у Самиевых, по их словам, нет.

«Все просто: в семье главное – уступать друг другу. Важны также взаимопонимание, уважение, любовь», – подытожили они.

Абугали и Земфира Муллагалиевы с дочерью Лилией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное – настоящая любовь, преданность и терпение»

Абугали и Земфира Муллагалиевы из деревни Зубаирово Актанышского района отметили бриллиантовую свадьбу – супруги прожили вместе 60 лет. За эти годы они воспитали четверых детей, а сегодня радуются уже 12 внукам и трем правнукам. С юбилеем семейной жизни Муллагалиевых сегодня лично поздравили Рустам и Гульсина Миннихановы.

За шестью десятилетиями вместе не только счастливые моменты, но и большой совместный труд. Секрет семейного долголетия Земфира Муллагалиева сформулировала просто.

«Самое главное – настоящая любовь и преданность. И, конечно, терпение!» – рассказала она «Татар-информу».

Особое место в доме Муллагалиевых всегда занимала музыка. Их дочь Лилия Муллагалиева – заслуженная артистка Татарстана, а 88-летний Абугали Муллагалиев и сегодня играет на гармони. Несмотря на то что семья за эти годы стала значительно больше, дети, внуки и правнуки стараются часто встречаться и вместе отмечать праздники.

«Мы стараемся сохранить эту сплоченность, учим всех наших детей, чтобы они жили вместе очень дружно, чтобы помогали друг другу. И еще учим любить Родину! Мы, например, оказываем помощь всей семьей участникам СВО», – отметила Земфира Муллагалиева.

Виктор Федоров и Марина Варламова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек не будет трудиться, ничего не получится»

Награжденные медалью ордена «Родительская слава» Виктор Федоров и Марина Варламова из Казани воспитывают шестерых детей. Старшей дочери 19 лет, остальные пятеро детей – мальчики. Самому младшему сейчас пять лет.

Говоря о воспитании, Марина назвала несколько качеств, которые они с супругом старались привить детям.

«Каждый наш день – это ежедневный труд, работа над собой, помощь, взаимопомощь, усердие, любовь, милосердие. Мне кажется, если человек не будет трудиться, то ничего не получится», – рассказала многодетная мама.

Супруги стараются развивать способности каждого ребенка, водят детей на разные кружки. По словам Марины, в большой семье у каждого свой характер, поэтому особенно важны терпение и умение принимать другого человека.

«Все дети растут, у всех свои характеры. Но мы стараемся показать, что надо с терпением относиться, со смирением и с пониманием того, что каждый окружающий нас человек – это личность», – поделилась она.

Особое значение в воспитании супруги придают вере. К ней семья пришла со временем, а связанные с ней ценности родители стараются передать детям.

«Самое важное – без веры в Бога мы ничего не сделаем, без помощи Божьей у нас ничего не получится. На разных этапах взросления отношение к этому вопросу меняется: кто-то пересматривает, кто-то обдумывает, так ли это на самом деле. Но всем стараемся привить веру и то, что нужно достойно жить», – заключила Марина Варламова.