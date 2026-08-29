Касатонов рассказал, как Овечкин мотивирует партнеров жесткой игрой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен играть предельно жестко против соперников, если это необходимо его команде. Такое мнение в интервью ТАСС высказал обладатель Кубка Канады 1981 года, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов.

Касатонов рассказал, что рад активности Овечкина в России в межсезонье. Хоккеист встречается с болельщиками, проводит собственный детский турнир и продолжает тренироваться. По словам олимпийского чемпиона, они с Овечкиным также катаются в одном клубе. Касатонов назвал нападающего настоящим гражданином, патриотом и спортсменом номер один.

Особенно Касатонов отметил физические данные Овечкина, а также его стремление побеждать. По его словам, когда у форварда не получается забивать, он начинает действовать на льду значительно жестче и проводить силовые приемы. Таким образом Овечкин как лидер и капитан способен эмоционально встряхнуть команду и мотивировать партнеров.

Касатонов также выразил уверенность, что Овечкин сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству голов.

В июле 40-летний Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один год. Касатонов считает правильным решение хоккеиста продлевать соглашение постепенно, на один сезон. По его мнению, после каждого сезона Овечкин может оценивать свое физическое состояние и отношение семьи, а затем принимать решение о продолжении карьеры.