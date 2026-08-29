Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя погибшими в Татарстане

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП между «Ладой» и Kia в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в Бавлинском районе РТ между «Ладой» 99-й модели и Kia Spectra. Водитель и пассажир «Лады» погибли, влетев в иномарку на встречке. Еще 3 человека пострадали.

Как уточнили в прокуратуре РТ, 18-летний водитель «Лады» сел за руль, не имея прав. Он и его 16-летний пассажир скончались до приезда скорой.

Организована проверка. Ее контролирует прокуратура.