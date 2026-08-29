Почти каждый десятый подросток в Казани имеет опыт подработки

Около 8% подростков в Казани уже имеют опыт самостоятельного заработка, еще 39,4% родителей готовы поддержать желание ребенка подрабатывать. Такие данные приводятся в исследовании «Альфа-Денег», результаты которого имеются в распоряжении «Татар-информа».

Основным источником денег на развлечения для детей по-прежнему остаются родители – этот вариант выбрали 89,7% опрошенных. Еще 42,9% детей тратят ранее накопленные средства, 32,6% получают деньги от бабушек, дедушек и других родственников. Самостоятельный заработок как источник средств на развлечения указали 10,9% родителей.

При этом часть семей пока не готова разрешать подросткам подрабатывать без ограничений. Так, 37,1% родителей считают, что начинать самостоятельный заработок стоит только с 16 лет, а 15,4% не разрешают детям подрабатывать летом.

В некоторых семьях ребенок получает первые деньги за помощь по дому. В 21,7% случаев родители платят за такую помощь, еще в 35,4% семей это происходит время от времени.

Главным мотивом для подработки 40,6% родителей в Казани считают желание подростка накопить на крупную покупку. Еще 21,7% связывают первый заработок ребенка с желанием иметь собственные деньги. Для 20% родителей подработка прежде всего дает подростку первый опыт работы, а 17,7% считают, что дети хотят зарабатывать для самостоятельной оплаты развлечений.

При этом большинство детей, по данным исследования, имеют конкретную финансовую цель. 74,9% родителей сообщили, что их ребенок копит на определенную покупку. У 25,1% такой цели нет.

В вопросах расходов родители придерживаются разных подходов. В 53,1% семей покупки ребенка обсуждают лишь время от времени, а 18,9% подростков самостоятельно решают, на что потратить собственные деньги. Полностью контролируют расходы ребенка 28% родителей.