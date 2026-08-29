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Общество 29 августа 2026 08:00

В преддверии Дня республики татарстанцам напомнили о важности соблюдения ПДД

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В преддверии Дня республики татарстанцам напомнили о важности соблюдения ПДД
Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

В преддверии Дня республики временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин обратился к жителям РТ. Он напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения в связи с традиционным увеличением транспортного потока в канун праздников.

Уважаемые участники дорожного движения!

В преддверии Дня Республики Татарстан на дорогах традиционно возрастает интенсивность движения, увеличивается число поездок, в том числе семейных, — и именно поэтому особенно важно уделить повышенное внимание безопасности.

Призываю водителей ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения, строго соблюдать скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Исключите любые отвлекающие факторы во время управления автомобилем: не пользуйтесь мобильным телефоном, избегайте резких манёвров и постоянно оценивайте дорожную обстановку.

Отдельно обращаюсь к родителям: если вы планируете поездки с детьми, обязательно используйте детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите себя и своих близких.

#ПДД #правила дорожного движения #день республики татарстан #госавтоинспекция рт
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