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Общество 28 августа 2026 09:30

Труженица тыла Бибинасима Шавалиева из Казани отмечает 95-летие

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Труженица тыла Бибинасима Шавалиева из Казани отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Бибинасима Ахметвалиевна родилась 28 августа 1931 года в Сабинском районе ТАССР. Окончила семь классов. До войны и в военные годы работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

Бибинасима Ахметвалиевна в 1967 году переехала в Казань. Трудилась на пороховом заводе до выхода на пенсию. Жительница столицы Татарстана имеет юбилейные награды.

#Год воинской и трудовой доблести
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