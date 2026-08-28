Труженица тыла Бибинасима Шавалиева из Казани отмечает 95-летие

Труженица тыла Бибинасима Шавалиева из Казани отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Бибинасима Ахметвалиевна родилась 28 августа 1931 года в Сабинском районе ТАССР. Окончила семь классов. До войны и в военные годы работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

Бибинасима Ахметвалиевна в 1967 году переехала в Казань. Трудилась на пороховом заводе до выхода на пенсию. Жительница столицы Татарстана имеет юбилейные награды.