Арестовали водителя, виновного в гибели женщины с детьми в ДТП в Татарстане

Водителя, устроившего ДТП с гибелью женщины и двух детей на трассе в Татарстане, взяли под стражу. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП. Оно произошло 12 августа на 9-м километре трассы Казань – Ульяновск. Тогда 54-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Казани в сторону Ульяновска, выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Лада Калина» и «Лада Искра». Погибли пассажиры автомобиля «Лада Искра» – 42-летняя женщина, а также дети в возрасте 10 и 4 лет. Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Как уточнили в прокуратуре РТ, одна пострадавшая в дальнейшем скончалась в больнице. Водителя Volkswagen обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и лишение прав до трех лет.