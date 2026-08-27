На Клубе кадровиков в Альметьевске обсудили трудоустройство ветеранов СВО

Практики поддержки участников и ветеранов специальной военной операции обсудили на пятом заседании Клуба кадровиков «Главное – это люди» в Альметьевске. Представители предприятий Татарстана рассказали о создании условий для возвращения бойцов к трудовой деятельности.

Клуб кадровиков был создан как продолжение работы по формированию Электронной доски почета Татарстана. Площадка объединяет кадровые службы предприятий республики и позволяет им обмениваться опытом. Центральной темой встречи в Альметьевске стала адаптация участников и ветеранов СВО.

«Кадровая служба – это всегда про добрые отношения к самому ценному – к нашим людям. Не любить людей и работать в кадровой службе невозможно. Каждого из вас, кто плотно общается с людьми, благодарю за то, что вы выбрали путь любить людей. И для себя определили, что главное – это люди», – отметила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

Региональный центр оценки квалификаций нефтегазового комплекса представил опыт адаптации рабочих мест для ветеранов с ограничениями по здоровью и их сопровождения в процессе трудовой деятельности.

«Самыми важными словами для ветерана являются простые фразы "Мы тебе рады", "Ты здесь нужен". Самое ценное, что мы услышали от человека после прохождения нескольких месяцев рабочего процесса – это фраза "Я чувствую себя здесь нужным, я не являюсь обузой"», – поделились специалисты центра.

Представители «ТНГ-групп» рассказали о работе с коллективами, в которые возвращаются военнослужащие. По мнению начальника отдела управления по работе с персоналом, работодателям важно не акцентировать внимание на особенностях вернувшегося сотрудника, а создавать привычную для него рабочую среду.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отметила, что возвращение к мирной жизни для многих ветеранов связано с необходимостью преодоления внутренних барьеров.

«Для многих ветеранов возвращение к мирной жизни – это преодоление внутренних барьеров. Психологи в кадровых центрах уже помогли 70 участникам СВО восстановить уверенность в себе и войти в новый коллектив. Призываем работодателей активнее включаться: анализировать вакансии, направлять заявки в Кадровый центр "Работа России" и участвовать в клубах "Работа для СВОих". Поддержка наставника – ключевой фактор успешной адаптации», – отметила министр.

В завершение встречи 25 лауреатам вручили свидетельства Электронной доски почета Татарстана.

Кроме того, семье Шамсуллиных, в которой в прошлом году родился десятый ребенок, передали ключи от автобуса. В соответствии с решением Раиса Татарстана такие автобусы получают семьи республики, воспитывающие 10 и более детей.