Сумбурный хоккей, Арефьев спас, Хейс не приехал: «Ак Барс» на Кубке мэра

«Ак Барс» дебютировал на Кубке мэра с поражения от «Динамо» (1:2). Третье поражение подряд. Арефьев сделал 32 сэйва, Хейс пока оформляет документы. В воскресенье — тест скоростями против «Спартака». Как прошел дебют казанцев на Кубке мэра – в репортаже «ТИ-Спорта» из Москвы.





Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов в ложе, Арефьев в воротах, Хейс в пути. Казанцы начали с третьего поражения

Матч с минским «Динамо» стартовал в будний день, в 15:00 — рабочее время, поэтому трибуны московского «Мегаспорта» заполнили лишь несколько тысяч зрителей. Впрочем, главные болельщики «Ак Барса» сидели не только в секторах, но и в ложе: Зинэтула Билялетдинов, Марат Валиуллин и Мансур Усманов наблюдали за игрой лично. И увиденное вряд ли их обрадовало — третье поражение в предсезонке. Хотя оговоримся сразу: результаты контрольных матчей не имеют особого значения. Зачастую никак не сказываются на старте в чемпионате.

Для «Ак Барса» это первый турнир этим летом. До этого были лишь одиночные товарищеские игры. Казанцы вышли на лед без новичка Кевина Хейса — процесс оформления документов еще идет и займет около семи дней. Также из-за травм не играли Григорий Денисенко и Семен Терехов.

Анвар Гатиятулин пояснил их состояние: «Семен получил повреждение еще в матче с Нижнекамском. Он на подходе, здесь с нами в поездке. Гриша на вчерашней тренировке получил повреждение, форсировать не стали, даем возможность восстановиться. Возможно, в следующем матче они сыграют».

У минчан в воротах сыграл Зак Фукале. В первой тройке нападения вместе с Крисом Тирни и Сэмом Энасом вышел молодой Арсений Чухраев, который уже проявил себя этим летом. После матча новичок «Ак Барса» Андрей Стась подвел итоги: «Много игры в неравных составах, летний сумбурный хоккей. Надеюсь, что уберем это и будем реализовывать моменты, которые создаем».

Он также признался, что встреча с бывшей командой вызвала эмоции: «Когда три года выступаешь за команду, а потом играешь против неё, то есть какие-то положительные эмоции, ностальгия. Но это только на пару минут, потом думаешь только о командном результате».

На воротах у «Ак Барса» вышел Максим Арефьев.

Счет открыли минчане уже на седьмой минуте — Сэм Энас реализовал большинство. Казанцы ответили спустя девять минут: Артем Галимов замкнул передачи Митчелла Миллера и Алексея Бывальцева. Но на этом атакующий потенциал «Ак Барса» иссяк. Второй период прошел без голов, а в начале третьего Даниил Липский принес победу минчанам, забив на 41-й минуте.

Главная беда казанцев вскрылась еще в первом периоде — центр нападения не работал. Тренерский штаб перебирал сочетания центральных, менял звенья, но создать остроту у чужих ворот не удавалось.

Стась: «Много игры в неравных составах, летний сумбурный хоккей» Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин после игры не скрывал проблем: «Нагрузки чуть сбавили, появилось движение, но голова была еще не на месте, много брака. Хорошая пища для размышления. Команда сильно изменилась, нужно найти баланс звеньев и понять, стоит ли нам менять рисунок игры».

Как Брылин разобрал «Ак Барс» по серии плей-офф и почему Арефьев — герой матча

Наставник минского «Динамо» Сергей Брылин подошел к матчу основательно. После игры тренер признался журналистам, что пересмотрел прошлогоднюю серию плей-офф минчан с «Ак Барсом»: «Она дала много информации и пищи для размышлений. Я пытался прививать команде навыки, которые нам пригодятся».

Результат был виден с первых минут — минчане перекрыли центр, заставив казанцев играть поперек и назад. Большая часть бросков «Ак Барса» шла с периметра без добиваний.

Статистика говорит сама за себя: 34 броска у минчан против 20 у казанцев, выигранное большинство единоборств на пятаке. Брылин после игры похвалил команду за самоотдачу и игру в меньшинстве, а вратаря Фукале — за то, что выручил в нужный момент. На вопрос о трансферах он ответил, что команде нужен еще один крайний нападающий.

На этом фоне хочется выделить вратаря казанцев Максима Арефьева. 32 сэйва из 34 — и это при том, что команда перед ним проигрывала центр и постоянно теряла шайбу. В прошлом сезоне он провел 16 матчей в регулярном чемпионате с 92,9% отраженных бросков, а в плей-офф выдал 97,6%. Именно он заменил травмированного Тимура Билялова и не подвел. В феврале 2026 Арефьев подписал новый трехлетний контракт. В этом сезоне он вполне может бросить перчатку Билялову в борьбе за статус «первого номера».

Стась: «У парня большое будущее. С такой самоотдачей у него все будет хорошо». Фото: ak-bars..ru

Андрей Стась после матча сказал о нем: «У парня большое будущее. С такой самоотдачей у него все будет хорошо».

Хейс пока не приехал, а «Спартак» уже показал, с какой скоростью придется играть

В микст-зоне «Мегаспорта» главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отвечал на вопросы журналистов. Настроение у него было приподнятое — поражение в предсезонке явно не выбило из колеи. Казанский тренер выглядел расслабленно.

Гатиятулин усмехнулся и выдал фразу, от которой казанские корреспонденты лишь заулыбались в ответ:

«Вообще не удивлен: у нас что плей-офф, что предсезонная подготовка, а вы (казанские журналисты, – прим. ред.) всегда здесь».

Главный вопрос, который волновал всех: когда в составе появится Кевин Хейс? Американец, подписавший контракт до 31 мая 2027 года, пока не прибыл в расположение клуба. Гатиятулин объяснил ситуацию:

«Хочу поблагодарить Пашу Бучневича, он помог прояснить ситуацию, когда некоторые моменты возникали. Сейчас рассматриваем Хейса в роли центрального нападающего. Контракт с ним рассчитан до 31 мая 2027 года. Есть позиции, которые необходимо усилить. Когда мы начали предсезонный сбор, три недели тренировались в три центральных. Будем смотреть на игроков, где они более эффективны. Центральных нападающих много не бывает», — сказал Гатиятулин.

Пока тренер ждет Хейса, команда перестраивается на льду. Александр Хмелевский, один из лидеров «Ак Барса», после матча с «Динамо» не скрывал: процесс идет непросто.

«Мы потеряли много игроков, которые раньше играли главные роли в команде. Каждый должен принимать и выполнять свою роль. Были тяжелые сборы. Считаю, что мы хорошо их провели. В любом случае продолжается предсезонка. Идет подготовка к сезону, привыкаем к новым партнерам. Конечно, хочется выигрывать (в предсезонных матчах, – прим. ред.), но тут другие задачи», — сказал Хмелевский.

На вопрос о серии без побед Гатиятулин ответил философски:

«Всегда, конечно, приятно побеждать. Но предсезонная подготовка дана для того, чтобы подготовиться к сезону. Смотрим на ребят из системы, которые получили шанс. Нужно понять, кто на какой позиции будет эффективен».

Гатиятулин: «Но предсезонная подготовка дана для того, чтобы подготовиться к сезону» Фото: ak-bars.ru

Церемонию открытия Кубка мэра украсило вечернее дерби ЦСКА и «Спартака». Красно-белые показали быстрый, агрессивный хоккей — прессовали, летали по льду, не давали сопернику ни секунды.

Уже в воскресенье, 29 августа, «Ак Барсу» играть с «Спартаком». Для казанцев — важнейший тест перед стартом регулярного чемпионата. Скорости, которые показал «Спартак», — тот уровень, к которому нужно адаптироваться.