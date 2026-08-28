Флорист Баталова: на 1 сентября лучше дарить небольшие букеты

Родителям и школьникам не стоит дарить учителям помпезные букеты на 1 Сентября, заявила NEWS.ru флорист и организатор мероприятий Елена Баталова. Она посоветовала собирать композиции из садовых растений – астр, георгинов и гладиолусов, добавив, что сейчас в тренде нежные оттенки и сухоцветы.

Идеальный вариант для первоклассника – букет высотой не более 40 см и количеством стеблей до 11, чтобы ребёнку было удобно держать его в руке. При этом лучше доверить выбор цветов самому школьнику, чтобы он чувствовал себя вовлечённым в процесс дарения.

«Что касается моды, идет тренд на садовые растения. В букетах должно быть меньше помпезности и буйства экзотики. Идеально подходят астры, георгины и гладиолусы. Сейчас популярны нежные оттенки. Можно добавлять сухоцветы. Хороший вариант – подарить от всего класса огромную корзину цветов. Это учитель запомнит и будет благодарен», – сказала она.