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Общество 28 августа 2026 23:02

Флорист Баталова: на 1 сентября лучше дарить небольшие букеты

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Родителям и школьникам не стоит дарить учителям помпезные букеты на 1 Сентября, заявила NEWS.ru флорист и организатор мероприятий Елена Баталова. Она посоветовала собирать композиции из садовых растений – астр, георгинов и гладиолусов, добавив, что сейчас в тренде нежные оттенки и сухоцветы.

Идеальный вариант для первоклассника – букет высотой не более 40 см и количеством стеблей до 11, чтобы ребёнку было удобно держать его в руке. При этом лучше доверить выбор цветов самому школьнику, чтобы он чувствовал себя вовлечённым в процесс дарения.

«Что касается моды, идет тренд на садовые растения. В букетах должно быть меньше помпезности и буйства экзотики. Идеально подходят астры, георгины и гладиолусы. Сейчас популярны нежные оттенки. Можно добавлять сухоцветы. Хороший вариант – подарить от всего класса огромную корзину цветов. Это учитель запомнит и будет благодарен», – сказала она.

#1 сентября #первый класс #цветы
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