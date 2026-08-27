Агрономы, спасатели и учителя: в Рыбной Слободе чествовали героев труда

В Рыбной Слободе прошел Фестиваль труда и доблести, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Главным событием стало чествование жителей района, чьи профессиональные достижения и вклад в развитие территории получили республиканское признание. Свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана в 2026 году получили 88 человек.

Праздник состоялся в парке на набережной. Здесь собрались представители разных профессий – работники сельского хозяйства и промышленности, врачи и педагоги, строители и инженеры, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов труда и участников специальной военной операции.

«На фестивале мы чествуем тех, кто своим каждодневным трудом создает будущее нашего района, республики и всей страны, – тех, благодаря кому Рыбно-Слободский район живет, развивается и уверенно смотрит вперед», – отметили организаторы.

С приветствием к участникам фестиваля обратился глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов. Он подчеркнул, что за развитием территории стоят конкретные люди, которые ежедневно выполняют свою работу и одновременно помогают тем, кто сегодня находится на передовой.

«Человек труда может решить любые задачи, преодолеть любые преграды, и только благодаря человеку труда мы идем по пути развития. 88 достойнейших людей района, занесенных на Электронную доску почета Татарстана, заслужили уважение и почет. Каждому человеку приятно быть хорошим человеком, приятно, когда на тебя равняются, – вот к чему нужно стремиться», – сказал Ислямов.

«Каждый из вас вносит свою лепту в оказание помощи участникам специальной военной операции. Более 1300 тонн груза мы отправили нашим бойцам и жителям двух городов – Лисичанска и Рубежного. Спасибо нашим ребятам – участникам специальной военной операции, они настоящие герои. Желаем всем вернуться как можно быстрее и с победой», – добавил он.

Депутаты Государственной Думы России Ирек Богуславский и Илья Вольфсон также поблагодарили рыбнослободцев за добросовестный труд и активную помощь военнослужащим.

«Сегодня мы чествуем людей, которые больше половины жизни отдали любимому делу, тем самым внесли свой вклад в развитие страны. Из тысяч людей складывается благосостояние нашей страны и стойкость нашей армии. Ваш район участвует во всех мероприятиях, связанных с поддержкой СВО. Особые слова благодарности труженикам и нашим воинам», – отметил Ирек Богуславский.

В число жителей района, удостоенных занесения на Электронную доску почета Татарстана, вошли представители самых разных сфер.

Среди них – художественный руководитель районного Дома культуры Надежда Фомина, которая более 40 лет работает в сфере культуры. Ведущий библиотекарь абонемента Централизованной библиотечной системы Любовь Вотякова посвятила профессии 43 года.

Агроном ООО «Кулон-Агро» Камиль Галимуллин отмечен за вклад в повышение плодородия земли. Слесарь-ремонтник пятого разряда ремонтно-механического участка ООО «Рыбно-Слободское хлебоприемное предприятие» Исрафил Гараев работает на предприятии более 20 лет.

Среди лауреатов также водитель автомобиля 128-й пожарно-спасательной части Ильгиз Гильмиев, чей трудовой стаж составляет 26 лет, и социальный работник центра «Доверие Ышаныч» Рыбно-Слободского района Гульнур Мусина, которая столько же лет помогает пожилым людям.

Свидетельство получила и бригадир участка полуфабрикатов АО АПК «Русский мрамор» Тамара Романова. Ее участок стабильно демонстрирует высокие показатели производительности и высокое качество выпускаемой продукции.

Каждого из награжденных жители района встречали аплодисментами.

«Для меня большая гордость получить эту высокую награду. Искренне благодарна руководителю Республики Татарстан и организаторам данного проекта за доверие и оценку моей работы», – сказала заслуженный работник культуры Татарстана Надежда Фомина.

Отдельной частью фестиваля стало чествование военнослужащих. За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, сержанту Данису Динмухаметову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан».

На площадке фестиваля также работали выставки, подготовленные сотрудниками Централизованной библиотечной системы, участниками фестиваля «Бистэ шэле», школами и детскими садами, а также клубом «Будь здоров!». Местные мастера провели для гостей мастер-классы.

Фестиваль стал одновременно праздником профессионального мастерства, признательности старшему поколению и напоминанием о том, что развитие района складывается из ежедневного труда его жителей – от механизатора и агронома до учителя, врача, спасателя, работника культуры и социального работника.

Материал подготовлен при участии Тансылу Мингазовой