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Общество 29 августа 2026 08:00

В Татарстане полностью завершили противопожарное обустройство лесов

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В Татарстане полностью завершили противопожарное обустройство лесов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Министерстве лесного хозяйства РТ подвели итоги выполненных работ по противопожарному обустройству лесов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2026 году специалисты лесной отрасли республики проложили 2395,2 км новых противопожарных минерализованных полос и обновили имеющиеся полосы общей протяженностью 4806,9 км. Также построили 111,3 км дорог противопожарного назначения и реконструировали еще 426,5 км. Кроме того, разместили 794 информационных стенда, знака и указателя о мерах пожарной безопасности и благоустроили 225 мест отдыха граждан, пребывающих в лесах.

«Все эти работы входят в комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Они направлены на сохранение лесов, предупреждение возникновения лесных пожаров и создание условий для их успешной ликвидации. Системное обновление инфраструктуры и информирование населения позволяют нам не допускать чрезвычайных ситуаций», – отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

#нацпроекты
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