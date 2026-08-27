В Казани обсудили совершенствование системы образования для детей с ОВЗ

На площадке Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова состоялся круглый стол, посвящённый совершенствованию механизмов регулирования инклюзивного и коррекционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.





Фото предоставлено пресс-службой КИУ

Модератором выступил Роман Султанов, член Экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы РФ, председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования. В мероприятии приняли участие эксперты из 17 регионов России.

Участники отметили, что в Татарстане ситуация с инклюзивным образованием заметно лучше, чем во многих других субъектах, – здесь накоплены практики, которые можно смело брать за образец. Однако даже в республике ощущается необходимость увеличения финансирования коррекционных школ со стороны федерального бюджета. Системные проблемы сохраняются по всей стране, и одним из главных вызовов остается ресурсное обеспечение специализированных учреждений.

Несколько последних лет наблюдается устойчивый рост числа детей с ОВЗ. По данным Минпросвещения России, на начало 2024–2025 учебного года в системе общего образования обучались более 1 млн школьников с ОВЗ и инвалидностью – 5,7% от общей численности.

Фото предоставлено пресс-службой КИУ

Для сравнения, в 2020–2021 учебном году их было 839 тыс. (5,0%). Очевидно, что проблема будет становиться все более актуальной для всей системы образования. При этом совместное обучение в обычных классах стало преобладающим: доля таких детей выросла с 56,4% до 61,2%.

Однако, как подчеркнули эксперты, формальное присутствие ребенка в классе далеко не всегда означает качественное образование. Ребенок может не усваивать программу, не понимать происходящего, постоянно находиться в состоянии перегрузки либо объективно нуждаться в значительно более интенсивной коррекционной работе.

«Показатель должен отвечать не на вопрос «сколько детей включено в обычные классы», а на вопрос «сколько детей получают образование в условиях, соответствующих их фактическим возможностям и потребностям», – отметил Султанов Роман.

Одной из ключевых тем стало обсуждение роли педагога. Участники сошлись во мнении, что учитель начальной и дошкольной школы должен обладать компетенциями первичной диагностики, чтобы вовремя распознать особые образовательные потребности ребенка, будь то дислексия (по оценкам экспертов, она встречается у 5–10% школьников) или другие нарушения. Важно не только выявить проблему, но и правильно выстроить отношение к такому ребенку – с пониманием его реальных возможностей.

Фото предоставлено пресс-службой КИУ

Отдельно обсуждался вопрос оценки поведения: педагогический состав должен понимать, что ребенок, например, с дислексией, не «неграмотный» и не «ленивый», а нуждающийся в особом подходе. Также говорили о более сложных случаях – когда нарушения развития находятся на стыке ОВЗ и медицины и требуют не только педагогической, но и постоянной врачебной поддержки.

Особое внимание участники уделили родителям. Было подчеркнуто, что мамы и папы детей с ОВЗ – настоящие герои. Государство не должно оставлять их один на один с проблемами. Одним из конкретных инструментов такой поддержки может стать развитие службы социальных нянь.

Чтобы мамы могли выходить на работу, не оставляя ребенка без присмотра, необходимо проработать вопрос доступности квалифицированных помощников с педагогическим или медицинским образованием, владеющих навыками ухода за детьми с ОВЗ. Такая практика уже успешно применяется в ряде регионов и позволяет семьям не выбирать между карьерой и заботой о ребенке.

Все выработанные инициативы будут обобщены в итоговом документе и направлены в Министерство просвещения РФ и региональные органы управления образованием для рассмотрения на федеральном уровне.