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Общество 29 августа 2026 00:48

Садовод Туманов посоветовал дачникам не собирать весь картофель сразу

Как правильно собирать картофель на небольшом участке

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Садовод Туманов посоветовал дачникам не собирать весь картофель сразу
Фото: © «Татар-информ»

Владельцам небольших дачных участков не стоит полностью убирать картофель, если ботва еще остается зеленой. Выборочный сбор позволит клубням продолжить набирать массу, рассказал председатель Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

«Мы, любители картошки на шести сотках, выращиваем ее не потому, что мы голодаем или что она дорогая. А потому, что если вы попробуете современные вкуснейшие сорта, вы никогда больше не будете есть магазинную. Это земля и небо, совершенно другой продукт», – отметил он.

По словам Туманова, на небольшом участке лучше убирать только отдельные кусты, которые засохли или поражены фитофторозом. Это позволяет одновременно удалить очаг инфекции и дать здоровым растениям продолжить развитие.

«В основном у нас идет так называемый выборочный сбор. У нас не поле на тысячу гектаров, а шесть соток. Если ваша картошка еще зелененькая, она работает на урожай. Зачем ее убивать?» – объяснил садовод.

Он добавил, что кусты с почерневшей ботвой следует удалять сразу вместе с картофелем, даже если клубни еще небольшого размера, чтобы заболевание не распространилось на соседние растения.

Для раннего сбора урожая, когда картофель еще не сформировал плотную кожуру, Туманов посоветовал не использовать лопату. По его словам, землю можно аккуратно раздвинуть руками и достать один-два самых крупных клубня, оставив остальные дозревать.

«Вы просовываете пальцы в корневую систему, чуть-чуть разрываете землю и аккуратно нащупываете картошечку. Выкатываете одну или две самые крупные. И куст остается расти», – подчеркнул он.

Садовод отметил, что такой подход позволяет сохранить растение для дальнейшего урожая и одновременно начать сбор ранних клубней.

#сбор урожая #полезная информация #дачники #садоводы #картофель #уборка картофеля #урожай картофеля
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