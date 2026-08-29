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СВО 29 августа 2026 13:34

Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ

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Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В Киевской области был поражен склад «Фим сервис» в селе Чайки, где хранились комплектующие ракет «Фламинго». Также повреждения получили склад в Калиновке, распределявший военные грузы из западных стран, и склад боеприпасов «Фаер поинт», где также хранились детали для БПЛА.

Кроме того, удар нанесли по стоянке топливозаправщиков и местам разгрузки топлива в порту Измаил, а также по морскому терминалу в Николевском порту, где находились 18 хранилищ с военным имуществом и 3 хранилища с горючим.

#минобороны рф #СВО #армия россии
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