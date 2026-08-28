Новая база для российского автопрома: НАМИ открыл центр автокомпонентов в Казани

На площадке технопарка «Идея» в Казани открылся филиал НАМИ – института, разработавшего Aurus и потенциально крупного акционера КАМАЗа. Здесь будут изучать состав материалов, разрабатывать автокомпоненты и испытывать автомобильную электронику.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Решить проблемы по импортозамещению сырья и перейти к конструкциям»

Официальное название у нового филиала ФГУП «НАМИ», открывшегося на площадке технопарка «Идея», масштабное – Центр разработки российской компонентной базы. Сегодня экскурсию по нему провели для Раиса Татарстана Рустама Минниханова и замглавы Минпромторга России Альберта Каримова.

Им показали лабораторию испытаний электрических систем автомобиля и лабораторию инженерного анализа. Здесь будут разрабатывать компоненты для автомобильной промышленности.

«Это в первую очередь реверсивный инжиниринг материалов, реверсивный инжиниринг сырья. Собственно, с этого и начинается локализация автокомпонентов. Те задачи, которые ставит перед нами Минпромторг, – решить проблемы по импортозамещению именно сырья и материалов, и впоследствии уже мы переходим к конструкции изделий», – поделилась с журналистами руководитель центра Татьяна Ананьева.

Проще говоря, готовую деталь здесь будут разбирать «до состава». Образец помещают в специальные установки, которые определяют химический состав сплава и примерное соотношение его компонентов. Затем специалисты подбирают российский материал с такими же характеристиками и только после этого переходят к воссозданию самой детали. Поэтому на первом этапе речь идет о локализации сырья и материалов, а не готовых автокомпонентов.

Проверка кузовной электроники

Помимо компонентной базы предприятие будет заниматься еще и «начинкой» автомобилей. Для этого здесь есть специальный отдел, где проверяют и исправляют работу кузовной электроники автомобилей: освещение, замки, стеклоподъемники, системы обогрева и многое другое.

Как рассказала руководитель центра, в первую очередь рабочие проверяют, как система реагирует на ошибки и неисправности. Кроме того, электронику тестируют в различных климатических условиях: дождь, мороз, жара и прочее. Сейчас в качестве образца используется автомобиль Aurus.

Кроме того, на площадке презентовали специальный программно-аппаратный комплекс – приложение для автостроения, позволяющее создавать модели автомобилей с различными компонентами и проверять их в различных ситуациях благодаря компьютерной симуляции.

Почему НАМИ выбрал Татарстан

В Татарстане уже работают крупные автопроизводители – КАМАЗ и Sollers. Кроме того, республика удобно расположена относительно других центров российского автопрома – Москвы, Нижнего Новгорода и Тольятти.

«То есть мы создаем такой кластер, который сплачивает ближайшие регионы для работы и работает как раз таки над задачами по локализации автомобильных компонентов», – заявила Ананьева.

НАМИ много лет сотрудничает с предприятиями Татарстана. Институт разработал автомобили Aurus, серийное производство которых было запущено в Елабуге, а также участвует в локализации компонентов для автомобилей Sollers.

Совместные проекты связывают НАМИ и с КАМАЗом. Компании работали над беспилотным пассажирским электробусом «Шатл» и грузовым электромобилем без кабины на шасси КАМАЗ. Кроме того, ранее сообщалось, что НАМИ и Росимущество станут покупателями акций дополнительного выпуска КАМАЗа номинальным объемом 11,7 млрд рублей. Допэмиссию акционеры автопроизводителя одобрили в июле 2026 года, однако размещение бумаг еще не завершено.

«Это гарантирует технологическую независимость нашего автопрома»

Площадка хорошо знакома заместителю главы Минпромторга России Альберту Каримову, который курирует автопром: в свое время он стоял у истоков технопарка «Идея». Открытие филиала НАМИ он назвал следующим шагом в создании собственной инженерной и испытательной базы.

«Запуск первого этапа работы такого центра – это продолжение нашей последовательной работы по наращиванию собственных инжиниринговых компетенций в автокомпонентной подотрасли, укреплению собственной испытательной и валидационной базы. Важно, чтобы у нас в стране формировались такие компетенции и команды высококвалифицированных отраслевых специалистов. Это гарантирует технологическую независимость нашего автопрома сразу по нескольким направлениям», – приводятся слова Каримова в пресс-релизе НАМИ.

По его словам, центр поможет освоить выпуск критически важных компонентов, которые прежде не производили в России из-за недостаточного масштаба рынка.

Еще две задачи – сохранить в стране права на разработки и конструкторские решения, а также наладить взаимодействие между крупными предприятиями и небольшими производителями.

«Профильные институты обеспечат инженерную базу»

По словам Ананьевой, важную роль в выборе площадки сыграло также большое количество профильных учебных заведений в Казани.

«Например, сегодня мы подписываем соглашение с несколькими вузами о взаимном сотрудничестве. У нас будут общие программы подготовки кадров. То есть мы решаем основную проблему – кадры. И профильные институты в республике как раз обеспечивают нам основную инженерную базу», – отметила она.

Как рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, для фонда и технопарка «Идея» участие в данном проекте – это возможность соединить компетенции научных организаций, инженерных команд и промышленного бизнеса.

«В конечном счете это должно помочь ускорить появление и внедрение российских технологических решений и создать новые возможности для технологического предпринимательства в регионе», – отметил Галиев.

«Центр может и должен стать межотраслевым»

Филиал ФГУП «НАМИ» в Казани станет частью национальной сети инжиниринговых центров и будет взаимодействовать с ведущими техническими вузами, включая КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ, а также промышленными партнерами, производителями автокомпонентов и другими предприятиями региона. Планируется развивать совместное участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, организовать эффективное сотрудничество в области технологического предпринимательства.

Также задачей центра является подготовка кадров и развитие ресурсов и компетенций различных инженерных направлений: конструкторов, технологов, испытателей, специалистов по оснастке, проектному управлению и систем менеджмента качества на базе и при поддержке ведущих университетов и научных центров Республики Татарстан.

Как рассказал гендиректор технопарка «Идея» Николай Абруков, Центр разработки российской компонентной базы задумывался как площадка, которая соберет в себя лучших технологов-конструкторов и подкрепится идеями, наработками, разработками научно-образовательного сообщества.

«Данный центр расположен на площадях технопарка «Идея», для нас видится как центр притяжения для автопроизводителей, производителей готовой техники, а также молодых предпринимателей, конструкторов-технологов, научных образовательных заведений. Мы полагаем, что центр может и должен стать межотраслевым: работать не только в интересах автомобильной промышленности, но и авиационной, судостроительной, двигателестроительной, в том числе нефтехимической. Потому что компетенции, они сквозные и пронизывают многие отрасли», – подчеркнул Абруков.

Фото: пресс-служба Раиса РТ