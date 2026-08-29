Финансовых пирамид стало меньше, а нелегальных кредиторов – вдвое больше

В первом полугодии 2026 года Банк России выявил 2 891 субъекта с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это почти на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом структура выявленных нарушителей заметно изменилась. Финансовых пирамид стало на 60% меньше – 929 против 2 328 годом ранее. Сократилось и число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг: с 1 365 до 557.

А вот число нелегальных кредиторов выросло более чем в два раза – с 467 до 999. По данным ЦБ, часть таких предложений распространяется через социальные сети и сайты объявлений. Регулятор также стал активнее выявлять скрытые схемы кредитования под залог недвижимости с помощью данных Росреестра и ФССП.

В таких схемах, отмечает Банк России, кредитор может быть заинтересован не столько в получении процентов, сколько в изъятии заложенной квартиры при первой же просрочке. В среднем один такой кредитор одновременно судится по поводу 7–10 квартир.

Финансовые пирамиды и другие псевдоинвестиционные проекты при этом все чаще работают исключительно в интернете. В первом полугодии ЦБ выявил 929 проектов с признаками финансовых пирамид и еще 379 проектов с признаками нелегального привлечения инвестиций.

Более 74% пирамид использовали для привлечения денег криптовалюты. Среди наиболее популярных предложений – инвестиции в криптовалюты, недвижимость, землю, драгоценные металлы, дата-центры для майнинга и ИИ-стартапы.

Всего за первые шесть месяцев года регулятор ограничил доступ более чем к 11,8 тыс. интернет-ресурсов, связанным с нелегальными участниками финансового рынка и финансовыми пирамидами.