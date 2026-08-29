news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 29 августа 2026 09:50

Во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 7 человек

Читайте нас в
Телеграм

В Ростовской области во время массированной атаки БПЛА пострадали 7 человек, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека - двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — рассказал он в соцсетях.

По его словам, обломки БПЛА повредили два жилых дома в городе. Жителей эвакуировали. В настоящий момент на местах работают экстренные службы.

Также за помощью обратились ещё трое человек из Аксайского областного района — обломки БПЛА упали на территорию склада, а из-за их падения загорелась лесополоса.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Uma2rman, Хабиб и Сосо Павлиашвили: афиша празднования Дня Республики Татарстан

Uma2rman, Хабиб и Сосо Павлиашвили: афиша празднования Дня Республики Татарстан

28 августа 2026
СИБУР представил результаты кадровой программы «Психология надежности»

СИБУР представил результаты кадровой программы «Психология надежности»

28 августа 2026
Новости партнеров