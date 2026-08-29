Во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 7 человек

В Ростовской области во время массированной атаки БПЛА пострадали 7 человек, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека - двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — рассказал он в соцсетях.

По его словам, обломки БПЛА повредили два жилых дома в городе. Жителей эвакуировали. В настоящий момент на местах работают экстренные службы.

Также за помощью обратились ещё трое человек из Аксайского областного района — обломки БПЛА упали на территорию склада, а из-за их падения загорелась лесополоса.