Выход в декрет влияет на размер пенсии — эксперт

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В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременно соблюсти три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь страховой стаж от 15 лет и достичь установленного возраста. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, формула расчёта пенсии проста: количество накопленных баллов умножается на стоимость одного ИПК, а к результату прибавляется фиксированная выплата. Размеры этих величин ежегодно индексируются государством.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента установлена на уровне 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля. При этом итоговое число ИПК у каждого будущего пенсионера складывается индивидуально: оно зависит от уплаченных работодателем страховых взносов, а также от социально значимых периодов в жизни человека. Например, за каждый год ухода за первым ребёнком до полутора лет начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6, за третьим или последующим — 5,4 балла.

Кроме того, баллы начисляются за уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет — по 1,8 балла за каждый год. Учитывается также время прохождения военной службы по призыву, пребывания в добровольческих формированиях и участия в специальной военной операции, заключил эксперт.