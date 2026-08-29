В Непале из зоны наводнения эвакуировали более 2,2 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные вооруженные силы.

«2 265 человек, включая 163 иностранных гражданина, эвакуированы вертолетами Армии Непала. 200 человек спасены наземными группами. 1 706 раненым оказана медицинская помощь в центрах экстренной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные операции продолжаются. В них задействованы более 6,5 тыс. военнослужащих.

По последним данным, во время наводнения в Непале погибли 626 человек. Еще 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. Спаслись две гражданки РФ, еще 7 граждан России числятся пропавшими.