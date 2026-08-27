Учеба, медицина и культура: какие ИИ-проекты покажет Татарстан на KDW-2026

Искусственный интеллект в образовании, медицине и культуре станет одной из центральных тем на предстоящем международном форуме Kazan Digital Week. Какие тренды наблюдаются в образовании с развитием ИИ, как будет меняться сфера медицины благодаря «цифре» и насколько важно внедрять цифровые технологии в культуру – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша задача – вовремя начать изучать, развиваться в этом направлении»

В системе образования Татарстана на сегодняшний день уже выстроена вертикаль обучения цифровым технологиям, и главным трендом в последнее время стал искусственный интеллект. Об этом заявил первый замминистра образования РТ Рамис Музипов на пресс-конференции о проведении Международного форума Kazan Digital Week.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Начинается она (вертикаль, – прим. Т-и) у нас в школе, и сегодня трендом обучения является искусственный интеллект, который, как пандемия, охватывает все отрасли и все направления фактически всей системы – от дошкольных учреждений до университетов. И наша задача – вовремя начать изучать, развиваться в этом направлении для того, чтобы не отстать от всего мира», – заявил он.

Первый замминистра образования РТ Рамис Музипов на пресс-конференции о проведении Международного форума Kazan Digital Week Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Замминистра подчеркнул, что умение работать с искусственным интеллектом должно стать для школьников таким же обязательным навыком, как владение компьютером – набор текста, создание таблиц и презентаций.

«Мы планируем представить и рассказать более подробно эту тему, обменяться мнениями и послушать представителей других регионов и стран на форуме. И этой теме будет посвящен отдельный блок», – сказал Музипов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди мероприятий форума, посвященных образованию, он выделил круглые столы и панельные сессии, технические визиты на передовые образовательные площадки республики, а также выставку. На ней Академия наук Татарстана, вузы и издательства представят свои методические разработки в сфере цифрового образования.

Замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Цифровизация для нас не самоцель, а один из инструментов»

В свою очередь замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов рассказал, какие акценты сделают по теме медицины.

«Наша миссия очень простая – современная система здравоохранения, ориентированная на человека. И цифровизация для нас не самостоятельная цель, это один из инструментов достижения этой задачи. Пациенту неважно, сколько информационных систем находится в медицинской организации. Ему важно быстро записаться, получить медицинскую помощь или получить документы. Руководителю, в свою очередь, важно видеть реальную ситуацию и принимать решения на основе объективных данных», – подчеркнул Ефремов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, сегодня этот контур охватывает основные процессы взаимодействия врача и пациента – от записи на прием и телемедицинских консультаций до внедрения искусственного интеллекта и накопления больших массивов медицинских данных. Следующим этапом станет их обработка и использование непосредственно в работе врача.

«Один из наиболее понятных примеров такого эффекта масштабирования использования – медицинская диагностика. Благодаря этому снимки описывает профессиональный сотрудник, находящийся в центре, то есть дистанционно. И, естественно, к этой системе подключен искусственный интеллект», – отметил замминистра.

Таким образом, разрозненные системы здравоохранения планируется объединить в единую сеть, которая обеспечит быстрый обмен данными и возможность дистанционного взаимодействия. Все эти процессы будут выстроены с применением искусственного интеллекта.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Именно такие практические вопросы мы хотели бы обсудить на Kazan Digital Week. Мы будем обсуждать самые проблемные вопросы и вызовы: информационную безопасность, внедрение сервисов в национальный мессенджер «МАКС», внедрение искусственного интеллекта», – заключил Ефремов.

VR-мода и ожившие произведения искусства

«Культура и традиции не вытесняют цифру и искусственный интеллект, а помогают развивать и масштабировать нашу историю. В этом году мы рассмотрим права на материалы, созданные с использованием генеративных технологий», – заявила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Среди ключевых тем и мероприятий блока «Цифровые технологии в культуре» она назвала применение виртуальной и дополненной реальности в моде и дизайне, развитие «Пушкинской карты» как драйвера цифровой отрасли, секции по нейротерапии, презентации центров прототипирования и показ мод «Этнодизайн: от культурного кода до искусственного интеллекта».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В завершение хочу сказать, что форум объединяет бизнес-сообщество, представителей образования, просвещения, творческой сферы и, конечно, благотворительности. Еще несколько лет назад мы не могли представить, что культура сможет так масштабироваться и выйти в реальный сектор экономики. Сегодня же мы проводим выставку, где художник рисует и одновременно создает цифровые работы с помощью искусственного интеллекта, который оживляет их», – заявила Ахмадиева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Напомним, что международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 29 по 31 октября 2026 года в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо». Как ранее отмечал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, центральной темой станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта практически во все отрасли экономики.