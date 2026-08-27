news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 27 августа 2026 15:00

Учеба, медицина и культура: какие ИИ-проекты покажет Татарстан на KDW-2026

На форуме обсудят обучение школьников работе с нейросетями, дистанционную диагностику и оживление произведений искусства

Читайте нас в
Телеграм

Искусственный интеллект в образовании, медицине и культуре станет одной из центральных тем на предстоящем международном форуме Kazan Digital Week. Какие тренды наблюдаются в образовании с развитием ИИ, как будет меняться сфера медицины благодаря «цифре» и насколько важно внедрять цифровые технологии в культуру – в материале «Татар-информа».

Учеба, медицина и культура: какие ИИ-проекты покажет Татарстан на KDW-2026
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша задача – вовремя начать изучать, развиваться в этом направлении»

В системе образования Татарстана на сегодняшний день уже выстроена вертикаль обучения цифровым технологиям, и главным трендом в последнее время стал искусственный интеллект. Об этом заявил первый замминистра образования РТ Рамис Музипов на пресс-конференции о проведении Международного форума Kazan Digital Week.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Начинается она (вертикаль, – прим. Т-и) у нас в школе, и сегодня трендом обучения является искусственный интеллект, который, как пандемия, охватывает все отрасли и все направления фактически всей системы – от дошкольных учреждений до университетов. И наша задача – вовремя начать изучать, развиваться в этом направлении для того, чтобы не отстать от всего мира», – заявил он.

Первый замминистра образования РТ Рамис Музипов на пресс-конференции о проведении Международного форума Kazan Digital Week

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Замминистра подчеркнул, что умение работать с искусственным интеллектом должно стать для школьников таким же обязательным навыком, как владение компьютером – набор текста, создание таблиц и презентаций.

«Мы планируем представить и рассказать более подробно эту тему, обменяться мнениями и послушать представителей других регионов и стран на форуме. И этой теме будет посвящен отдельный блок», – сказал Музипов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди мероприятий форума, посвященных образованию, он выделил круглые столы и панельные сессии, технические визиты на передовые образовательные площадки республики, а также выставку. На ней Академия наук Татарстана, вузы и издательства представят свои методические разработки в сфере цифрового образования.

Замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Цифровизация для нас не самоцель, а один из инструментов»

В свою очередь замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов рассказал, какие акценты сделают по теме медицины.

«Наша миссия очень простая – современная система здравоохранения, ориентированная на человека. И цифровизация для нас не самостоятельная цель, это один из инструментов достижения этой задачи. Пациенту неважно, сколько информационных систем находится в медицинской организации. Ему важно быстро записаться, получить медицинскую помощь или получить документы. Руководителю, в свою очередь, важно видеть реальную ситуацию и принимать решения на основе объективных данных», – подчеркнул Ефремов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, сегодня этот контур охватывает основные процессы взаимодействия врача и пациента – от записи на прием и телемедицинских консультаций до внедрения искусственного интеллекта и накопления больших массивов медицинских данных. Следующим этапом станет их обработка и использование непосредственно в работе врача.

«Один из наиболее понятных примеров такого эффекта масштабирования использования – медицинская диагностика. Благодаря этому снимки описывает профессиональный сотрудник, находящийся в центре, то есть дистанционно. И, естественно, к этой системе подключен искусственный интеллект», – отметил замминистра.

Таким образом, разрозненные системы здравоохранения планируется объединить в единую сеть, которая обеспечит быстрый обмен данными и возможность дистанционного взаимодействия. Все эти процессы будут выстроены с применением искусственного интеллекта.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Именно такие практические вопросы мы хотели бы обсудить на Kazan Digital Week. Мы будем обсуждать самые проблемные вопросы и вызовы: информационную безопасность, внедрение сервисов в национальный мессенджер «МАКС», внедрение искусственного интеллекта», – заключил Ефремов.

VR-мода и ожившие произведения искусства

«Культура и традиции не вытесняют цифру и искусственный интеллект, а помогают развивать и масштабировать нашу историю. В этом году мы рассмотрим права на материалы, созданные с использованием генеративных технологий», – заявила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Среди ключевых тем и мероприятий блока «Цифровые технологии в культуре» она назвала применение виртуальной и дополненной реальности в моде и дизайне, развитие «Пушкинской карты» как драйвера цифровой отрасли, секции по нейротерапии, презентации центров прототипирования и показ мод «Этнодизайн: от культурного кода до искусственного интеллекта».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В завершение хочу сказать, что форум объединяет бизнес-сообщество, представителей образования, просвещения, творческой сферы и, конечно, благотворительности. Еще несколько лет назад мы не могли представить, что культура сможет так масштабироваться и выйти в реальный сектор экономики. Сегодня же мы проводим выставку, где художник рисует и одновременно создает цифровые работы с помощью искусственного интеллекта, который оживляет их», – заявила Ахмадиева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Напомним, что международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 29 по 31 октября 2026 года в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо». Как ранее отмечал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, центральной темой станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта практически во все отрасли экономики.

по теме Kazan Digital Week – 2026: искусственный интеллект станет главной темой форума
Kazan Digital Week – 2026: искусственный интеллект станет главной темой форума
#Kazan Digital Week #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

27 августа 2026
Новости партнеров