Страховые пенсии в России в 2027 году планируют проиндексировать дважды

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Страховые пенсии в России в 2027 году по действующему законодательству должны проиндексировать дважды – 1 февраля и 1 апреля. Размер второго повышения будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что с 1 февраля страховые пенсии должны увеличиться на уровень фактической инфляции. Вторая индексация предусмотрена с 1 апреля, а ее размер определят с учетом возможностей бюджета Социального фонда.

При этом Нилов обратил внимание, что такой порядок является общим правилом и на практике сроки индексации могут меняться. Так, в 2026 году страховые пенсии решили повысить не в два этапа, а один раз – с 1 января, причем индексация оказалась выше уровня инфляции.

В 2025 году страховые пенсии также проиндексировали с 1 января, а с 1 февраля провели дополнительное повышение.

Депутат добавил, что законодательство дает правительству возможность провести дополнительную индексацию пенсий, если будет принято соответствующее решение.