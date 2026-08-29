Временное лишение водительских прав: кому грозит в Татарстане

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Некоторым жителям Татарстана могут временно приостановить возможность управлять транспортными средствами. Такое ограничение вправе установить судебный пристав как по обращению взыскателя, так и по собственной инициативе. В каких случаях гражданин может лишиться права садиться за руль — в материале «Татар-информа».

Временный запрет на управление автомобилем или другим транспортом может быть применен к жителю республики в случае, если он без уважительных причин не исполняет определенные финансовые или иные обязательства.

Ограничение может коснуться граждан, которые:

– уклоняются от выплаты алиментов;

– не компенсировали в установленный срок ущерб, нанесенный здоровью другого человека;

– не выплачивают компенсацию в связи со смертью кормильца;

– не исполняют обязательства по возмещению материального ущерба;

– отказываются компенсировать причиненный моральный вред;

– не выполняют судебные решения по неимущественным спорам, связанным с воспитанием детей;

– не оплачивают назначенные административные штрафы.

Таким образом, временное ограничение права управления транспортом может стать мерой воздействия на должников, которые без уважительных причин игнорируют требования по исполнению обязательств.