Буцкая предложила зменить критерии нуждаемости для семей с десятью детьми

Для семей с десятью и более детьми предложили установить отдельные критерии нуждаемости при назначении социальной поддержки. Соответствующее обращение первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая направила министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Буцкая предложила ввести особый порядок оценки нуждаемости семей, воспитывающих десять и более детей. При назначении пособий она считает необходимым не учитывать в составе доходов компенсации расходов на детский сад, ЖКХ, питание, проезд и другие социальные льготы.

Кроме того, депутат предложила пересмотреть имущественные критерии для таких семей с учетом количества детей, назначения земельного участка и фактической необходимости в транспортных средствах.

Буцкая также считает необходимым сохранить основные региональные меры поддержки многодетных семей независимо от уровня их доходов и имеющегося имущества. Еще одна инициатива предполагает возможность направлять региональный материнский капитал на строительство или улучшение жилья на земельных участках в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

По словам депутата, небольшое превышение среднедушевого дохода над прожиточным минимумом для семьи с десятью и более детьми не всегда говорит о достаточном уровне материального обеспечения. Расходы таких семей на питание, одежду, образование, лечение, транспорт, коммунальные услуги и жилье значительно выше, чем у семей с меньшим количеством детей.

При этом при оценке доходов семьи могут учитывать компенсации и другие выплаты, которые предназначены для возмещения расходов на детский сад, ЖКХ, питание и проезд. В результате социальная помощь, призванная частично компенсировать обязательные расходы, может стать причиной отказа в предоставлении другой меры поддержки.

Буцкая также обратила внимание, что единые имущественные критерии не всегда учитывают потребности больших семей. Например, два автомобиля в семье с десятью детьми могут быть необходимы родителям для работы, а также для поездок с детьми в школы, детские сады, медицинские учреждения и на дополнительные занятия.

Земельный участок в СНТ, по словам депутата, также не всегда приносит семье доход или является имуществом, которое можно продать для покрытия текущих расходов.