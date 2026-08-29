ISU изменил правила отбора российских фигуристов на этапы Гран-при

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила отбора российских и белорусских фигуристов на этапы серии Гран-при. Обновленные требования опубликованы на сайте организации, сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, спортсменам из России и Белоруссии, выступающим в нейтральном статусе, для попадания в список запасных на этапы Гран-при в текущем сезоне необходимо участвовать в соревнованиях под эгидой ISU и набрать минимальное количество баллов, необходимое для допуска.

Ранее фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник могли попасть в список запасных на этап Гран-при благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь для этого спортсменам необходимо выступать на турнирах серии «Челленджер».

Кроме того, из правил исключили пункт о бонусе для призеров Гран-при, которые хотят принять участие еще в одном этапе серии. Ранее победа на одном из этапов давала фигуристу приоритетное право на отбор на следующий.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). Одновременно МОК отменил рекомендации международным спортивным федерациям ограничивать участие российских спортсменов в соревнованиях.

Международный союз конькобежцев 30 июня сообщил, что российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.