Доходы консолидированного бюджета РТ за семь месяцев достигли 381,8 млрд рублей

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь–июль 2026 года составило 381,8 млрд рублей. Из этой суммы 318,9 млрд рублей поступило в бюджет республики, еще 62,9 млрд рублей – в местные бюджеты. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 43,4 млрд рублей, или на 12,8%.

По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан сохраняет четвертое место среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и лидирует в Приволжском федеральном округе.

Крупнейшим источником доходов консолидированного бюджета остается налог на доходы физических лиц. За семь месяцев поступления НДФЛ составили 127,2 млрд рублей, или 33% налоговых и неналоговых доходов.

Налог на прибыль организаций обеспечил еще 109,4 млрд рублей. По сравнению с январем–июлем прошлого года поступления выросли на 22,3 млрд рублей, или на 25,6%.

Кроме того, поступления акцизов составили 27,3 млрд рублей, налогов на совокупный доход – 30,3 млрд, имущественных налогов – 49,2 млрд рублей. Неналоговые доходы достигли 36,6 млрд рублей.