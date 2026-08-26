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На главную ТИ-Спорт 26 августа 2026 11:40

Игроки «Авангарда» съедают до 170 эчпочмаков во время матчей в Казани

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Игроки «Авангарда» съедают до 170 эчпочмаков во время матчей в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форвард Наиль Якупов и защитник Дамир Шарипзянов, выступающие за омский хоккейный клуб «Авангард», во время матчей в Казани закупают эчпочмаки на всю команду. Об этом рассказал нападающий омичей.

«Когда приезжаем на матчи в Казани, мы с Дамиром Шарипзяновым или с другими ребятами, кто играл здесь, заказываем «треугольники» из одного и того же ресторана – там самые вкусные эчпочмаки в городе. После тех, что готовит моя мама», – приводит слова Якупова сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он отметил, что они заказывают порядка 140-170 эчпочмаков, чтобы хватило на всех игроков и персонал клуба.

«Никакие протеины, батончики, даже коктейли не делают, все сразу едят эчпочмаки», – добавил хоккеист.

#хоккей #эчпочмак
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