Игроки «Авангарда» съедают до 170 эчпочмаков во время матчей в Казани

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Форвард Наиль Якупов и защитник Дамир Шарипзянов, выступающие за омский хоккейный клуб «Авангард», во время матчей в Казани закупают эчпочмаки на всю команду. Об этом рассказал нападающий омичей.

«Когда приезжаем на матчи в Казани, мы с Дамиром Шарипзяновым или с другими ребятами, кто играл здесь, заказываем «треугольники» из одного и того же ресторана – там самые вкусные эчпочмаки в городе. После тех, что готовит моя мама», – приводит слова Якупова сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он отметил, что они заказывают порядка 140-170 эчпочмаков, чтобы хватило на всех игроков и персонал клуба.

«Никакие протеины, батончики, даже коктейли не делают, все сразу едят эчпочмаки», – добавил хоккеист.