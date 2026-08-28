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Общество 28 августа 2026 10:40

В Татарстане 95-летний юбилей отмечает ветеран труда Мадхия Зайнуллина

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Труженица тыла Мадхия Зайнуллина из Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мадхия Асхадулловна родилась 28 августа 1931 года в деревне Угез‑Елга Арского района, в семье рабочих. После 10 классов школы поступила в Арское училище, выучилась на бухгалтера. Работала по специальности в профкоме профсоюзов», – рассказали в пресс-службе.

В 1959 году Мадхия Асхадулловна вышла замуж за первого секретаря Арского райкома Хариса Зайнуллина. В 1982 году мужа перевели в Казань. Мадхия Асхадулловна устроилась бухгалтером в «Татмелиоводстрой», где трудилась до выхода на пенсию. У нее есть две дочери, два внука и один правнук.

#Год воинской и трудовой доблести
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