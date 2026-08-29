Володин перечислил новые законы в сфере поддержки семей и торговли

Фото: пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах в сфере поддержки семей, регулирования деятельности иноагентов, торговли и налогообложения. Об этом он написал в своем канале в МАКСе.

В частности, вводится запрет на размещение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иностранным агентам. Кроме того, иноагенты не смогут выступать рекламодателями социальной рекламы.

Также расширяется перечень статей КоАП, по которым к ответственности смогут привлекать находящихся за границей лиц, совершивших правонарушения. Число таких статей увеличится до 15. Одновременно появится возможность арестовывать имущество нарушителей.

Ряд изменений касается поддержки семей. Студенческие семьи получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях. Родители после рождения второго или последующего ребенка смогут оформить кредитные каникулы по ипотеке. Кроме того, работодателям запретят устанавливать испытательный срок для женщин, воспитывающих детей младше трех лет.

Изменения затронут и интернет-торговлю. На маркетплейсах должны появиться обязательные ссылки на записи в реестре сертификатов и деклараций, которые подтверждают соответствие товаров установленным требованиям.

Также вводится административная ответственность за продажу продукции с истекшим сроком годности, если продавец проигнорировал предупреждение системы «Честный знак». Штрафы предусмотрены и за продажу табачной продукции по цене ниже или выше установленной при игнорировании соответствующего уведомления системы.

Еще одно изменение касается инвестиционного налогового кредита. Его максимально возможный срок увеличится вдвое – с пяти до десяти лет.