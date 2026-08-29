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Происшествия 29 августа 2026 12:42

Жителя РТ осудили за гибель соседа при самовольной замене водяного насоса

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Жителя РТ осудили за гибель соседа при самовольной замене водяного насоса
Фото: СУ СК России по РТ

Жителя РТ осудили за гибель соседа при самовольной замене водяного насоса.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, 23 мая пятеро жителей села Грахань Мамадышского района РТ решили сами поменять водяной насос. Один из них, 65-летний водитель трактора, при помощи троса стал поднимать насос из скважины. В какой-то момент трос порвался и своим концом ударил находившегося рядом мужчину. Он скончался на месте.

Суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде исправительных работ.

#су ск россии по рт
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