Фото: СУ СК России по РТ

Жителя РТ осудили за гибель соседа при самовольной замене водяного насоса.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, 23 мая пятеро жителей села Грахань Мамадышского района РТ решили сами поменять водяной насос. Один из них, 65-летний водитель трактора, при помощи троса стал поднимать насос из скважины. В какой-то момент трос порвался и своим концом ударил находившегося рядом мужчину. Он скончался на месте.

Суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде исправительных работ.