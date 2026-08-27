196 жителей Заинска вошли в Республиканскую электронную доску почета

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

27 августа площадь перед Дворцом культуры «Энергетик» в Заинске стала площадкой для встречи поколений, профессиональных династий и людей, внесших вклад в развитие родного края. Здесь состоялся Фестиваль труда и доблести, организованный в рамках Года воинской и трудовой доблести в Татарстане.

Праздник объединил ветеранов труда, представителей трудовых и семейных династий, ветеранов специальной военной операции и их семьи, руководителей предприятий, общественников, благотворителей и волонтеров.

Главной целью фестиваля стало выражение благодарности людям, которые своим ежедневным трудом, мужеством и общественной деятельностью помогают развивать район, республику и страну.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Для гостей организовали выставки патриотической и исторической направленности. Заинцев и гостей города встречали народными песнями и блюдами национальной кухни. Одним из символов единства стал многонациональный хоровод дружбы.

С приветственными словами к участникам обратились глава Заинского района Разиф Каримов, депутат Государственной Думы Айдар Метшин, глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и депутат Государственного Совета РТ Рияз Комаров.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Разиф Каримов подчеркнул, что все положительные изменения в районе становятся возможны благодаря труду его жителей – благоустройство дворов, ремонт дорог, появление новых социальных объектов.

«Во все времена наш район отличался трудолюбием, ответственностью, верностью родной земле. Мы гордимся нашими предприятиями, нашими школами и врачами, аграриями и строителями», – отметил глава Заинского района.

Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов и участников СВО. Разиф Каримов также процитировал слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Фундамент нашего завтрашнего дня закладывается ежедневным трудом каждого человека». Эта мысль стала одним из главных лейтмотивов фестиваля.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Главным событием праздника стало вручение именных свидетельств о занесении на Республиканскую электронную доску почета.

В мае Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова была учреждена Электронная доска почета – цифровой аналог советской Доски почета. Она заработала в республике 6 августа. Всего в список вошли 15 тыс. лучших работников Татарстана, 196 из них представляют Заинск и Заинский район.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

На электронную Доску почета занесены люди, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие предприятий и организаций, представители трудовых династий, наставники, а также работники, отмеченные за профессиональные достижения.

Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Леонид Мачтаков, ветераны СВО, сотрудники предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы и органов местного самоуправления.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

На фестивале свидетельства получили 20 жителей района.

В их числе врач-педиатр Заинской центральной районной больницы Григорий Абрамов – победитель республиканского конкурса «Ак чәчәкләр». Ему родители доверяют самое дорогое – здоровье своих детей.

Более 20 лет в отделе ЗАГС работает Гульфия Валишина. За годы службы она помогла создать атмосферу тепла и внимания в важнейшие моменты жизни многих заинцев. Ее труд отмечен Благодарностями Кабинета Министров, Раиса Татарстана и Министерства юстиции РФ.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

19 лет возглавляет Чубуклинское сельское поселение Ильфат Гадершин. Он занимается благоустройством малой родины, уделяет особое внимание ветеранам и труженикам тыла.

55 лет посвятил развитию физической культуры и спорта директор спортивной школы олимпийского резерва имени Федора Симашева Эдуард Галеев. Он является Почетным гражданином Заинского района и награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Среди отмеченных – воспитатель детского сада «Василек» Лариса Дудина, которая не только занимается воспитанием детей, но и активно участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Генеральный директор ООО «Трансойл» Рауф Зубеиров награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

Ветеран СВО Евгений Иванов после возвращения к мирной жизни стал монтажником предприятия «Комплекс инженерных решений», а также вошел в пятерку лучших на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Почетного признания удостоены и специалисты, которые многие годы работают в органах местного самоуправления, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и культуре.

Среди них – начальник отдела информационных технологий Ильнар Идиятов, преподаватель татарской гимназии Наталия Ильина, инженер отдела качества завода «Аккурайд Уилз Руссиа» Татьяна Кипрова, директор Бегишевского сельского Дома культуры Минеголь Насибуллина, заместитель директора Заинского политехнического колледжа Валентина Попова, социальный работник Светлана Попова и начальник отдела управления сельского хозяйства Марсель Рахметов.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Отдельно отметили учителя начальных классов школы №6 Людмилу Тихонову, чьи авторские методики получили признание на всероссийском уровне, и ветерана СВО Руслана Файзрахманова. Он работает главным механиком Заинских городских электрических сетей, участвовал в чемпионате «Абилимпикс», а в марте этого года представил в Государственной Думе проект специализированного отряда беспилотной гражданской авиации для ветеранов СВО.

В число лауреатов также вошли исполнительный директор Заинского хлебоприемного предприятия Рифгат Фардеев и директор ООО «Горзеленхоз» Фанзур Хасаншин.

После вручения свидетельств лауреаты поднялись на сцену для общей фотографии. Со словами благодарности к участникам фестиваля обратились Наталия Ильина и Ильфат Гадершин.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Электронная Доска почета будет ежегодно пополняться и обновляться, а значит, список людей, чьи профессиональные достижения становятся примером для других, продолжит расти.

Глава Заинского района также отметил, что развитие территории невозможно без людей, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу – независимо от профессии и должности.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Фестиваль завершился праздничным концертом творческих коллективов Дворца культуры «Энергетик».

Главным итогом мероприятия стало чествование людей, для которых любовь к родной земле выражается не только в словах, но и в конкретных делах – ежедневном труде, профессионализме, помощи другим и готовности защищать Отечество.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой