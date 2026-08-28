Марат Ахметов открыл новое здание сельсовета в Тюлячинском районе

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов с рабочей поездкой посетил Тюлячинский район, где принял участие в открытии ряда социальных объектов. Он также побывал в музее классика татарской литературы Фатиха Хусни в селе Большие Метески, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Согласно полученной информации, новое здание исполкома Большеметескинского сельского поселения стало долгожданным событием для сельчан. Ранее сотрудники располагались в сельском Доме культуры. Площадь нового здания, построенного по республиканской программе строительства объектов социально-общественной инфраструктуры, составляет более 96 кв. м. Обратиться сюда могут жители пяти близлежащих сел.

Программа строительства и капремонта зданий исполкомов сельских поселений реализуется при поддержке Раиса РТ с 2016 года. За это время в республике построено 117 новых зданий, капотремонтировано 264 административных объекта. Здание в Больших Метесках стало третьим, открытым в Тюлячинском районе за последнее время.

Глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин отметил, что район активно развивается: открываются новые соцобъекты, ремонтируются ФАПы, детский сад, школа.

«Все это делается при неизменной поддержке руководства республики. В районе активно реализуются нацпроекты и госпрограммы. Жители это видят и чувствуют. В этом году планируем также открыть здание почты после капитального ремонта», – подчеркнул Фатхуллин.

На новоселье сельсовету вручили рабочее кресло. «В сельсовете, правда, сидеть будет некогда, работа с людьми такая», – пошутил Ахметов.

Исполняющий обязанности главы парламента отметил, что на селе открытие каждого социального объекта – значимое событие.

«Сельсовет – это главное место встречи с жителями, именно здесь конструктивно решаются их проблемы. Я пообщался с сельчанами, радует их позитивный настрой. В Большеметескинском сельском поселении проживает более 50 детей, это наше будущее, надежда села. Качество жизни на селе растет, и сегодня мы уже наблюдаем такую тенденцию, когда люди возвращаются в села», – подчеркнул Ахметов.

Большие Метески – одно из старейших сел республики, история которого ведется с середины XVI века. Это родина народного писателя РТ Фатиха Хусни, кавалера ордена Почета, главы Тюлячинского района (1999–2011) Ильдара Низамова и многих других.

В рамках поездки Ахметов также примет участие в открытии детского сада после капремонта и откроет аллею бюстов выдающимся уроженцам Тюлячинского района.