На нацпроекты в Татарстане за семь месяцев направили 27 млрд рублей

Общий объем финансирования мероприятий в рамках 11 национальных проектов в Татарстане в 2026 году составляет 55,3 млрд рублей. Из федерального бюджета предусмотрено 29,2 млрд рублей, из бюджета республики – 26,1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

Самым крупным по объему средств стал национальный проект «Инфраструктура для жизни» – на него приходится 38% общего финансирования. На нацпроект «Семья» приходится 32%, на «Молодежь и дети» – 14%.

Еще 5% средств приходится на проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», 4% – на «Беспилотные авиационные системы», 3% – на «Продолжительную и активную жизнь».

В совокупности эти шесть национальных проектов аккумулируют 96% предусмотренного финансирования.

За январь–июль на реализацию национальных проектов освоено 27 млрд рублей.

В реализации нацпроектов участвуют 15 министерств и ведомств республики, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, а также муниципальные образования.