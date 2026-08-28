Уточки, планеры и наземные роботы: репортаж с Кубка беспилотников

В Лаишевском районе Татарстана проходит Кубок Раиса по беспилотным технологиям. Операторы дронов на воде, на суше и в воздухе выясняли, кто из них самый искусный мастер управления беспилотников. Как эффектно появился на мероприятии Рустам Минниханов и кто стал самым обаятельным роботом – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«– А уточки тоже беспилотные?

– Да»

Активность на аэродроме «Караишево» в Лаишевском районе Татарстана началась с самого утра. Первые посетители могли попробовать себя в тире, симуляторе БПЛА и сборке и разборке автомата.

Особенный восторг как самых юных гостей Кубка, так и уже повзрослевшего корреспондента агентства вызвал бассейн с корабликами-дронами. Но помимо них там плавали и желтые игрушечные уточки.

«А уточки тоже беспилотные?» – с надеждой спросил корреспондент агентства у организаторов.

«Да», – ответили они с улыбкой.

После получения заряда эндорфинов от пуляния водой из игрушечных корабликов в уточек на площадке можно было погрузиться в более серьезные темы беспилотия.

В палатке была организована целая выставка с достижениями производств беспилотной сферы. Здесь были и дроны для полетов, передвижения по земле и воде. Особую популярность завоевали симуляторы, где можно было попробовать себя в роли оператора, но ничего не сломав в случае неудачи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов прилетел на вертолете прямо в центр соревновательной площадки

Особенно эффектным получилось появление на мероприятии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На вертолете он прилетел прямо на площадку соревнований, как раз между планерами и наземными дронами.

На входе его встретили три девушки в легких нарядах с логотипом татарской лиги беспилотников.

«Девочки, вы бы оделись, холодно», – заботливо обратился Минниханов к ним.

И действительно, было зябко.

Затем Раис Татарстана пообщался с участниками соревнований и ветеранами СВО, которые стали почетными гостями мероприятия, после чего отправился на церемонию открытия.

«Сегодня беспилотные и автономные технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах. Для Татарстана это направление имеет особое значение: в республике последовательно создается полноценная экосистема беспилотных и автономных систем – более 50 предприятий уже работают в данной сфере», – отметил Минниханов.

Специализированные классы по беспилотным системам созданы в 18 школах Татарстана, обучение проходят порядка 2 тыс. школьников. Работают 26 авиамодельных кружков в шести профессиональных образовательных организациях, ведется программа по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Модули по беспилотным авиационным системам внедрены в программы ведущих вузов республики, добавил он.

Среди участников как дети и подростки, так и взрослые, и пенсионеры

Соревнования проходили в трех стихиях: земля, вода и воздух.

Интересно, что Кубок объединил людей разных возрастов: можно было встретить среди участников как детей и подростков, так и взрослых людей, и даже пенсионеров.

«Сегодня мы проводим уже второй этап Кубка Раиса Татарстана по беспилотным технологиям. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Сегодня вопросы беспилотия крайне актуальны. Однако мы видим только радиоуправляемые модели, а сейчас есть запрос и в полностью автономных моделях», – подчеркнул в беседе с журналистами президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Все спортсмены готовились к своим стартам в одном ангаре. Сама же площадка соревнований была разделена на четыре части: небольшой пруд для беспилотных маленьких яхт, полоса с препятствий для наземных дронов, вдоль взлетной полосы было чистое небо для полетов планеров, а еще одна зона была оснащена подвешенными кругами для испытаний дронов.

Александр Жданов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По моей истории увлечения беспилотниками можно снимать фильм»

Сложно было не заметить почти детский восторг у всех, от мала до велика, кто запускал свой дрон хоть на воде, хоть на суше, хоть в воздух. Была видна искренняя радость и у маленького мальчика, и у уже взрослого, и даже у пожилого мужчины.

Например, Александр Жданов увлекается разной формы беспилотниками с 8-летнего возраста, уже 19 лет. Начал он с водных, но затем сменил предпочтения на планеры.

«Мне кажется, по моей истории можно снимать фильм. Когда я был маленький, мы играли с друзьями во дворе, и я нашел кораблик. Начал его запускать и увлекся. На следующий день все вещи дома, которые могли плавать, стали корабликами», – смеется Жданов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Чтобы направить энтузиазм в мирное русло, родители решили отправить его в кружок по судомоделированию. Однако оказалось, что за несколько дней до прихода Александра помещение кружка затопил бассейн, который располагался этажом выше.

Жданов иронию не оценил и начал заниматься авиамоделированием.

«Сейчас стало гораздо больше возможностей, чтобы заниматься БПЛА. Когда я начинал, о FPV и квадрокоптерах еще никто не знал. А сейчас все это известно и самое главное – доступно», – рассказал собеседник агентства.

Свое хобби он превратил в профессию. Собирать спортивные беспилотные планеры стало его профессией. При этом Александр утверждает, что приехал на Кубок только за победой.

Денис Гришалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будем показывать, что наша машина соответствует уровню»

Впервые в России на Кубке Раиса Татарстана проводят соревнования, связанные с наземными беспилотниками.

Это направление остается очень перспективным, ведь такие дроны могут очень помочь на различных производствах, уверен один из участников соревнований Денис Гришалов.

«Робототехнические комплексы можно использовать в различных сферах гражданской жизни. Например, в ЖКХ – использовать для замены деталей, если не хватает людей. Ну и военная тематика здесь тоже актуальна», – отметил он в беседе с агентством.

Его работа тоже связана с производством таких дронов. На соревнованиях он управлял как раз машиной, созданной компанией, где он трудоустроен.

«Будем демонстрировать, обкатывать, доказывать, что наша машина соответствует уровню», – заявил Гришалов.

Кир Трутнев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

8-летний оператор Кир Трутнев: «Начал собирать свой планер, потому что хотел гоняться с братом»

Среди участников соревнований были и совсем юные спортсмены. Восьмилетний Кир Трутнев сам собрал свой первый планер, а затем воспользовался помощью отца в покупке нужного пульта.

«Часть деталей мы распечатали на 3D-принтере, который стоит у нас дома, каркас – самодельный. Запаивал здесь я все сам, а пульт заказали в интернете», – рассказал Кир Трутнев журналистам, по-деловому рассказывая о своем планере.

Он уже около года занимается авиамоделированием и уже научился управлять беспилотным планером, а примером для него стал родной брат.

«Мой брат начал раньше этим заниматься. У него есть свой FPV-дрон, он тоже будет участвовать в сегодняшнем Кубке. Я смотрел на него и понял, что тоже хочу управлять беспилотником, чтобы летать с ним наперегонки», – поделился юный участник соревнований.