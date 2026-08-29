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Общество 29 августа 2026 13:18

Валерий Фальков рассказал, какую роль в образовании должен играть ИИ

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Искусственный интеллект должен применяться так, чтобы люди могли получить более качественное образование, а не наоборот – делать обучение более расслабленным. Об этом, отвечая на вопрос одного из делегатов Казанского глобального молодежного саммита, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Надо найти механизмы встраивания искусственного интеллекта так, чтобы он помогал нам постоянно быть в форме, получать качественное образование, а не наоборот – делал возможным более расслабленное обучение и, следовательно, недобросовестные практики. Когда искусственный интеллект выступает достойным партнером – это одна история. Когда его используют для того, чтобы самостоятельно не делать домашнее задание, – совсем другая», – подчеркнул он.

По его словам, встраивание искусственного интеллекта – главный вызов современного образования. Фальков признался, что и сам в работе использует ИИ, однако только для аналитики больших данных.

#искусственный интеллект #Образование
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