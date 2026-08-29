Лу-лу Лэнд: Новый день – 93-й сезон театра Тинчурина открылся премьерой «Лу»

В театре Тинчурина состоялась премьера спектакля «Лу» режиссера Айдара Заббарова по киносценарию Ильгиза Зайниева. Как распахнулись казанскому зрителю новые горизонты тинчуринского театра – в материале «Татар-информа».

Спектакль «Лу» – это история трагической любви одного человека. Луизы Салиаскаровой (Нафиса Хайруллина), актрисы и жены татарского поэта Хасана Туфана (Идель Киямов / Артем Пискунов). Этот сюжет – любовь актрисы и поэта – довольно распространенный и неизменно трагический, но в антураже 1930-х советской Татарии он играет новыми и более трагическими красками.

Первое действие рассказывает историю становления этой любви. Чувства к Хисбулле (настоящее имя поэта) у юной Гайникамал (настоящее имя Лу) появились, когда она впервые увидела поэта больным и беспомощным. Тогда Хасан Туфан приехал к своему брату чтобы восстановиться после долгих путешествий. Но внимание и забота, которые излучала Лу, стоя под окнами его дома, быстро поставили поэта на ноги, и свободолюбивый Туфан решил снова отправиться в путь – в Казань, где кипела жизнь. Но Лу, под предлогом учебы, отправилась с ним. О ее чувствах Туфан даже не подозревал, и относился к ней, как к младшей сестре.

В Казани жизнь действительно кипела. Хасан Туфан, наравне с Аделем Кутуем (Айдар Фатхрахманов) и Хади Такташем (Рашид Валиуллин), был поэтом-рок-звездой – ясно почему он рвался в столицу. Его стихами заслушивались также, как сегодня молодежь слушает рэп-исполнителей, на входе выстраивались очереди из восхищенных девушек, на дворе гремели ревущие 1920-е. Это было дыхание свободы, настоящие гимны жизни, которые не оставляли равнодушными никого.

Во время одного из таких концертов Лу понимает, что Туфан падок на актрис, и в особенности – актрис в милых черных шляпках, и она решает поступить в театральное училище.

Лу и Туфан меняются ролями. Теперь Лу – восходящая звезда сцены, а Туфан – робкий мальчишка, который стесняется своих чувств. Когда друзья-поэты решают сыграть тройную свадьбу, Туфан делает предложение Лу, но она решает повременить. Они оба выбирают карьеру. Гениальной драматург Мансур Гилязов называет сцену, когда на свадьбе все лопают красные шары – и только Туфану, случайно или нет, лопнуть шар не удается. У Заббарова, настаивает Гилязов, ничего случайного на сцене не происходит.

Чем закончилась эта история, многим известно. После насыщенного событиями, эмоциями и яркими постановочными решениями первого действия наступает второе, сыгранное преимущественно на одной трагической ноте. Актриса и поэт сходятся – здесь мог бы наконец и лопнуть тот красный шар, потому что у пары появляются дети. Но наступают темные времена.

Волна репрессий уносит поэта в места не столь отдаленные. Из-за обвинений, предъявленных мужу, Лу теряет дом и работу, остается с двумя детьми на улице. Но ее любовь сильна настолько, что она забывает и о детях, и о себе – падая в обмороки, она сдает кровь, чтобы отправлять Туфану передачки с едой. Такая жизнь окончательно лишает Лу здоровья и, больше того, лишает ее младшего ребенка. До его освобождения Лу не доживает.

Сценография у спектакля довольно лаконичная, над художественным оформлением сцены работал Булат Ибрагимов. Обилие красных занавесов отсылает как к театральной жизни Лу, так и к крови, которую Лу отдала, чтобы ее муж остался жив.

Второй слой повествования расположен на цифровых задниках, оформленных в красном монохроме. Мощное музыкальное оформление поддерживает интерес и не дает зрителю заскучать на протяжении почти всего трехчасового действа: «Chubina» (East Duo), «Relax» (Frankie Goes to Hollywood), «Marshrutka girl» (Brazzaville), а также зажигательный татароязычный речитатив, который хорошо ложится на современный попсовый бит.

Музыкальная часть спектакля надолго запоминается и становится ярким эмоциональным оттенком к этой трагической истории.

Новые темные краски в сюжете влюбленных актрисы и поэта – в супружеской верности даже в самые темные времена. Шла война, буйствовал голод, но Лу оставалась любящей и заботливой женой, отказавшись от творческой самореализации. Театр был ей опорой, но не стал смыслом ее жизни. Ее смыслом был Туфан.

Однако финала у этой истории любви нет. Есть только конец самой Лу. Что чувствовал Туфан, вернувшись в Казань, мы не узнаем. Все второе действие – это бенефис Нафисы Хайруллиной. Эта недосказанность лишает финала даже саму героиню – ради чего она умерла? К чему приводит такая самоотдача? Ответить на эти вопросы мог бы сам поэт, но он остается на обочине этой истории. Возможно, дело в том, что в основе спектакля – киносценарий, который, судя по всему, с трудом умещается в театральные рамки.

Театр Тинчурина в данный момент занят очень важным делом. Он пересобирает свой бренд. Прошлый сезон показал, что театр может и готов меняться, в этом сезоне уже на уровне анонсов предстоящих премьер ясно, что этот тренд будет поддерживаться и развиваться. Меняется репертуар, обновляется сайт, вслед за театром на свет выходит оркестр, который тоже сделал ряд небольших анонсов.

В нашем интервью Айдар Заббаров проговаривал, что театр будет насыщать свои пространства жизнью. С началом нового сезона в фойе театра открылась настоящая выставка современного искусства. ES Gallery подарила театру несколько работ, которые дают всем театральному пространству какую-то новую энергию, позволяют зрителю иначе взглянуть на театр и готовят его, зрителя, к новому театральному опыту.

Но, хотя с точки зрения репрезентации театр уже изменился, что-то глубоко внутри него остается прежним. Всегда можно отличить тинчуринский спектакль от чьего бы то ни было еще. Дело даже не в актерах, на всех пресс-мероприятиях и во всех соцсетях театра ясно проговаривается, как много новый опыт значит для труппы и с каким энтузиазмом она берется за неожиданные проекты. И это не просто слова, яркий и очевидный пример готовности к переменам – «Отелло».

Этот стержень, который пока не позволяет театру Тинчурина стать brand-new театром, находится намного глубже, и «Лу», наследуя спектаклям «Казанские парни» и «Мама приехала», несмотря на большую работу всей творческой команды, остается новым спектаклем но все-таки старого театра Тинчурина.

Но сезон только начался, и «Новые горизонты» – впереди.

Фото и видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»