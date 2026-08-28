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Общество 28 августа 2026 08:00

Труженице тыла Марзие Хайруллиной из Казани исполнилось 95 лет

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Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Марзия Хайруллина из Казани отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Марзия Нурулловна родилась 28 августа 1931 года в селе Кысма Арского района, в семье крестьян. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе разнорабочей. До выхода на пенсию трудилась на заводе. Общий трудовой стаж – 40 лет», – рассказали в пресс-службе.

Марзия Нурулловна имеет юбилейные награды, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.», медаль «В память 1000‑летия Казани».

#Год воинской и трудовой доблести
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