Медведев рассказал, почему может «резать правду-матку» в соцсетях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, почему предпочитает вести свои соцсети без официального стиля. Об этом он заявил на Фестивале новых медиа, сообщает ТАСС.

По словам Медведева, социальные сети стоит вести на понятном широкой аудитории языке, поскольку для официального общения у него есть другие площадки.

«Соцсети желательно вести на понятном всем языке. На официозном языке у меня есть масса возможностей поговорить на совещаниях или дать какие-то официальные комментарии», – сказал он.

Медведев отметил, что представители власти в разной степени ограничены требованиями к публичным высказываниям. В качестве примера он привел Президента России, который, по его словам, должен четко и понятно излагать официальную позицию страны, избегая эмоций.

«Я, когда работал на определенной тоже позиции, старался это делать. А сейчас я гораздо меньше связан формальностями, поэтому могу резать правду-матку, используя русский язык во всем его многообразии, красоте, величии. Вот это я с удовольствием делаю», – отметил зампред Совбеза РФ.