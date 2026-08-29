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Происшествия 29 августа 2026 09:14

Минобороны: Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА

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Ночью над Татарстаном перехватили украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в это время в республике объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», – рассказали в военном ведомстве.

#атака БПЛА #минобороны рф
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