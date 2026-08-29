Минобороны: Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА

Ночью над Татарстаном перехватили украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в это время в республике объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», – рассказали в военном ведомстве.