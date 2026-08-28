Чернышенко и Минниханов открыли Центр развития футбола в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в открытии Центра развития футбола в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Новый спортивный объект расположен на улице Копылова.

В церемонии также участвовали мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент правления футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Чернышенко назвал открытие центра подарком жителям Татарстана ко Дню Республики и Дню города. Он напомнил, что Казань неоднократно принимала соревнования самого высокого уровня и подтвердила статус спортивной столицы России.

«Казань – спортивная столица нашей страны. Она неоднократно подтверждала этот статус, принимая спортивные мероприятия самого высокого уровня, а сейчас получила новую площадку, где будут коваться наши таланты. Но самое важное, что вы вносите огромный вклад в достижение цели, которую поставил нам Президент Владимир Владимирович Путин, – количество занимающихся спортом должно достигать 70% к 2030 году. Благодаря таким проектам, Татарстан уже сейчас показывает уровень 67%. Продолжайте, дерзайте, выигрывайте, чтобы здесь часто звучали слова «Рубин» – чемпион!», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поблагодарил Правительство страны и строителей за реализацию проекта. По его словам, результат превзошел ожидания.

«Благодаря полному пониманию и федеральной поддержке был реализован крупнейший проект. Мы даже не мечтали о таком результате! Желаю всем командам клуба находиться в одной среде, чтобы младшие всегда могли учиться у старших. Казань, помимо спортивной столицы, должна стать еще и футбольной столицей!» – сказал Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Центр построили с опережением графика. Здесь будут тренироваться юные футболисты из Татарстана и других регионов России, проходить мастер-классы и семинары для тренеров, а также проводиться отбор перспективных спортсменов в сборные команды.

В Татарстане футболом занимаются более 67 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. женщин. В республике работают 44 стадиона, 34 футбольных манежа и 652 футбольных поля.

Общая площадь Центра превышает 10 тыс. кв. метров. В состав комплекса вошли крытый футбольный манеж, два открытых тренировочных поля с искусственным покрытием, общежитие для спортсменов и универсальный спортивный комплекс.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В универсальном комплексе оборудованы тренировочное поле размером 20 на 20 метров, бассейн, хамам, криосауна, массажная, конференц-зал и медиа-центр. Также здесь предусмотрены тренерские и врачебные кабинеты, аналитический отдел, гимнастический зал и помещения для проживания спортсменов.

Строительство объекта проходило в три этапа. Первый – крытый футбольный манеж – ввели в эксплуатацию в июне 2025 года. В октябре того же года открыли второй этап, включавший общежитие на 76 мест и два открытых футбольных поля. Завершающий, третий этап – универсальный спортивный комплекс – ввели в эксплуатацию сегодня.

Центр развития футбола построен за счет средств Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Республики Татарстан.